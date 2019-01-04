Çöp poşetine yoğun ilgi
ALIŞVERİŞTE plastik poşet kullanımı 1 Ocak itibari ile ücretli hale geldi.
Artık plastik poşetler en az 25 kuruştan satılmaya başlandı. Bu poşetleri ücretsiz veren satış noktalarına ise her metrekaresi için 10 lira para cezası kesiliyor. Uzun süredir çok sayıda vatandaş market ve pazar alışverişi yaptıktan sonra bu poşetleri evlerinde çöp poşeti olarak kullanıyordu. Yeni uygulama özellikle market poşetlerini çöp poşeti olarak kullanan vatandaşların bu alışkanlığından vazgeçmesine neden oldu. Çünkü 25 kuruş verip market poşeti alacağına tanesi 10 kuruşa gelen çöp poşeti almak daha avantajlı hale geldi.
FAZLA POŞET ALIMI
Rami’deki toptancı halinde toptan poşet satışı yapan esnaflardan Erdem Bozkan, “Vatandaşlar market poşetlerini evlerinde çöp poşeti olarak kullanıyordu. Hatta marketlerden bu amaç için fazla poşet alınıyordu. Bu şekilde çöp poşetine ödedikleri paradan tasarruf ediyorlardı. Kimisine de çöp poşeti kullanmak zahmetli geliyordu. Şimdi marketten temin edecek edecekleri poşet âdeti azalacağı için vatandaşlar çöp poşeti kullanmaya başladı. Uygulama daha yeni olmasına rağmen marketlerden ve bakkallardan çöp poşeti siparişi gelmeye başladı. Satışlarımız arttı. Bireysel olarak gelip bizden daha ucuza alan vatandaşlar da var” şeklinde konuştu.
Vatandaşların en çok şikayet ettiği konunun para verdikleri poşette market reklamının yapılması olduğunu söyleyen Bozkan, “Özellikle mahallle marketlerinde esnaflar kendi poşetlerinin yanına markasız poşetleri de koymaya başladı. Onlar için bir ücret almıyorlar” dedi.
PAKETİ 2 LİRA
ÇÖP poşetlerinin paketi toptancılarda 2 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Ortalama bir pakette 20 adet çöp poşeti bulunurken kalite arttıkça paket fiyatı 8 liraya kadar çıkıyor.
MARKETE POŞETİN MALİYETİ 5 KURUŞ
YENİ uygulama kapsamında marketler poşet başına maliyetin 10 kuruş olduğu söylüyor. Ancak piyasaya poşet satan toptancılar marketlere satılan poşetin tanesinin 5 kuruş olduğunu söylüyor. Poşetlerin esnafa ve markete kilogram hesabı ile satıldığını söyleyen Mustafa Yazıcı, “Poşetlerin kilogramı 8-12 lira arasında değişiyor. Bir kilogramda 150-210 poşet bulunuyor. Yani poşetin tanesi ortalama 5 kuruş” dedi.
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