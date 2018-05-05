Columbia Üniversitesi’ne Sakıp Sabancı kürsüsü
DÜNYANIN en iyi üniversiteleri arasında sayılan New York’taki Columbia Üniversitesi’nde “Sakıp Sabancı Kürsüsü ve Sakıp Sabancı Türk Çalışmaları Merkezi”, “İnsan Hakları ve Karma Rejimler” konulu panel ile açıldı.
Kürsü için ilk adım 2016 yılında Sabancı ailesinin söz konusu üniversiyele 10 milyon dolar bağışıyla başlamıştı. Önceki günkü açılışa Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ve Sakıp Sabancı’nın kızları Sevil Sabancı ve Dr. Dilek Sabancı katıldı.
Columbia Üniversitesi Rektörü Lee C. Bollinger, Sakıp Sabancı anısına Sakıp Sabancı Ailesi tarafından sunulan bu mirası gururla yaşatacaklarını belirterek, “Hepimiz Türkiye, Türk tarihi ve Türkiye’nin modern dünyadaki yeriyle yakından ilgileniyoruz. Bu merkezin alanında öğretim ve araştırmada lider olacağına inanıyorum. Bu merkezin bize sağlayacağı imkanlardan dolayı minnettarım” diye konuştu.
Merkez’de, bilim insanlarının bilimsel bir tarafsızlıkla Türkiye’yi ve Türk insanını ilgilendiren sosyal ve insani bilimler konuları üzerine çalışacağı belirtildi.
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