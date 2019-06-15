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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
15.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Collezione’a yabancı ortak geliyor

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Collezione’a yabancı ortak geliyor

TÜRKİYE genelinde 65, yurtdışında 29 mağazası bulunan, ürünleri 28 ülkeye ihraç edilen Collezione (Akyiğit Mağazacılık AŞ), bu yılın başında konkordato istedi.

850’ye yakın çalışanı ve 300 tedarikçisi bulunun markanın mali dengesi, geçen yıl döviz kurlarında yaşanan sert yükseliş nedeni ile bozuldu. Konkordato talep eden şirketin davasında çok sayıda alacaklı da müdahil oldu. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada taraf avukatları son savunmalarını yaptı.

KISMİ ÖDEME YAPILDI

Şirket avukatları yaptıkları savunmada, 1 yıllık kesin mühletin verilmesi yönündeki taleplerini yineledi. Avukatlar duruşmada yaptıkları açıklamada “Şirket 1987’den beri ticari faaliyetlerine devam ediyor. 28 ülkede ihracat noktası var. 50 milyon TL’ye mal aldı. İşçilik ödemelerini ise yapıyor. Hisse devriyle ilgili yabancı şirket tarafından kısmi ödeme yapıldı. Devir işlemi kısa süre içinde sonuçlanacaktır” dedi. Müdahil avukatları ise, kesin mühlet talebinin reddine karar verilmesini istedi.

1 YILLIK SÜRE ALDI

Mahkeme, tarafların savunma ve taleplerini aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme, 18 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıllık kesin mühlet verdi. Bu süreçte, şirkete yönelik herhangi bir haciz  yapılamayacak. Mahkeme, konkordato komiser heyetinin görevinin ise devamına karar verdi.

DEĞERİ 250 MİLYON TL

Dava devam ederken, Gürcistan ve Nijerya’dan iki firma ile ortaklık görüşmeleri yürütüldü. Nijeryalı Iron Products Industries ile gizlilik sözleşmesi imzalandı. Bu süreçte hazırlanan bir rapora göre şirketin değeri 250 milyon TL . Şirketin borcu ise 190 milyon TL seviyesinde. Edinilen bilgiye göre satışı yapılacak hisse oranı yüzde 50’nin altında. Bilirkişi raporuna göre hisse satışından 110 milyon TL’lik bir kaynak elde edilmesi bekleniyor.

 

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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