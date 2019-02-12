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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
12.02.2019 - 17:38, Son Güncelleme:

Çok tartışılmıştı... O evler için yeni iddia!

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Çok tartışılmıştı... O evler için yeni iddia!

BOLU’nun Mudurnu ilçesinde şato tipi mimarisiyle tepki çeken, hakkında iflas kararı verildikten sonra alınan izinle inşaat ve satış faaliyetlerine yeniden başlayan Burj Al Babas projesinin Katarlı bir firmaya sermaye devrinin yapılmak üzere olduğu iddia edildi.

Projeyi gerçekleştiren Sarot Grup şirketinin Başkanvekili Mezher Yerdelen, "Kuveyt, Katar gibi ülkelerde projeye yatırım ortağı olma yolunda bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Sermayenin tamamının devrine ilişkin bir görüşme olmadı. Villa satışlarımız da sürüyor" dedi.

Çok tartışılmıştı... O evler için yeni iddia

PROJE FAALİYETLERİ YENİDEN BAŞLADI

Mudurnu ilçesinde 2013 yılında projesine başlanan ve 2014 yılında da inşaat çalışmaları başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında, şato tipindeki villalardan 350’si, inşaat çalışmaları devam ederken, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan’daki müşterilere satıldı. 

 

Mudurnu’da yapımı yarım kalan şato tipi evler tartışma konusu oldu
daha fazla video için

Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle Burj Al Babas adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, geçen yıl Haziran ayında konkordato için başvurdu. Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi. Sürenin dolmasıyla İstanbul 3’üncü Ticaret Mahkemesi, Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi. 


Çok tartışılmıştı... O evler için yeni iddia

Şato tipi mimarisiyle tepkilere neden olan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge sakinlerinin de tepki gösterdiği proje durmuş oldu. İflas kararı verilen şirket İstanbul Ticaret Mahkemesi İflas Müdürlüğüne, inşaat ve satış faaliyetlerinin devam etmesi konusunda başvuruda bulundu. Geçen ay verilen kararla başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından proje faaliyetleri yeniden başladı.


Çok tartışılmıştı... O evler için yeni iddia

KATARLI FİRMAYA DEVİR İDDİASI

Tepkilerin odağında olan ve uluslararası medyada da çok sayıda habere konu olan, inşaat çalışmalarının devam ettiği Burj Al Babas projesinin Katarlı bir firmaya sermaye devrinin yapılmak üzere olduğu iddia edildi. 


Çok tartışılmıştı... O evler için yeni iddia

Sosyal medyada ve Bolu’da bazı yerel gazetelerde yer alan iddiaların ardından konuşan Sarot Grup Başkanvekili Mezher Yerdelen, şirketin sermayesinin devrine ilişkin bir anlaşmanın olmadığını ifade ederek, "Medyada haberlerin çıkmasıyla, konunun uluslararası medyada da yankı bulmasıyla bazı Ortadoğu’daki yatırımcılar bizimle irtibat kurdu. 

Çok tartışılmıştı... O evler için yeni iddia

Ortadoğu’da projemize karşı bir ilgi oluştu. Villa satışları ile alakalı görüşmelerimiz de oldu. Bu bölgeden nasıl mülk alabilecekleri, yer alabilecekleri konusunda bizimle görüştüler. Sermayenin tamamının devrine ilişkin bir görüşme olmadı. Bir takım görüşmeler oldu. Kuveyt, Katar gibi ülkelerde projeye yatırım ortağı olma yolunda bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Şu anda görüşmelerimiz sürüyor. Satışlarımız da sürüyor" dedi.

 

 

 

 

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