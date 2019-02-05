Çok 'Süper' oldu
Ekonomik açıdan dünyanın en değerli spor organizasyonu Amerikan Futbol Ligi Finali (Super Bowl) oynandığı pazar gecesi ülke ekonomisini de canlandırdı.
Amerika’da perakende sektörüne 15 milyar dolarlık katkı yaptığı tahmin edilen final maçı televizyonda 4 saat canlı yayınlandı. Finali TV başında 140 milyondan fazla Amerikalı takip ederken, maç 100 ülkede izlendi. Türk Hava Yolları’nın (THY) yeni reklam filmi de final gecesi izleyicilerle buluştu. 6 dakikalık kısa filmin 30 saniyelik reklam versiyonu Super Bowl’da yer alırken İstanbul manzarası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Finalde 30 saniyelik bir reklamın ücreti 5.1 milyon dolar ile 5.3 milyon dolar arasında değişiyor.
200 BİN İZLENME
ABD’de, New York, Los Angeles, Washington, Boston, Houston, Şikago, Miami, Atlanta ve San Francisco olmak üzere 9 noktaya uçan THY, bu pazardaki yatırımlarını da arttırıyor. Önümüzdeki günlerde yeni noktalara uçmayı planlayan THY, reklam filmini yıl boyunca farklı mecralarda kullanacak. THY’nin reklam filmini dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Ridley Scott çekti. “Yolculuk” isimli kısa film İstanbul’un ikonik simgeleri arasında geçen kovalamacayı anlatıyor. Reklamın 6 dakikalık sinematik kısa film versiyonu THY’nin YouTube kanalında kısa sürede 200 binden fazla görüntüleme aldı. THY, 2016’dan beri reklam filmleri ile bu organizasyonda yer alıyor.
Avrupa ile Asya’yı birleştiren İstanbul’u, havacılığın yeni merkezi olarak ele alan “Yolculuk” filminde, 500 aktör ve aktrist görev alırken, İstanbul Havalimanı’nda çekilen sahnelerde ise 250 oyuncu yer aldı. İstanbul Havalimanı’nda geçen sahneler ayrıca THY’nin yeni kabin kıyafetleri ve yeni uçak içi kabin tasarımlarını da izleyici ile buluşturdu. “Blade Runner 2049” filmindeki rolüyle tanınan Sylvia Hoeks’in başrolde yer aldığı filmde, kendisine ünlü oyuncu Aure Atika eşlik ediyor. Filmin çekimleri, Çırağan Sarayı, Şerefiye Sarnıcı, Ortaköy Meydanı ve İstanbul Havalimanı’nında 4 günde tamamlandı.
AYCI: DÜNYAYI BİZİMLE KEŞFEDİN
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “Filmdeki nefes kesici İstanbul manzaraları ile karşılaşan herkesi, dünyayı bizimle keşfetmeye ve yeni evimiz olan İstanbul Havalimanı’nda Türk misafirperverliğini deneyimlemeye davet ediyoruz” dedi. Ünlü yönetmen Ridley Scott ise “İstanbul denizle içiçe olan mükemmel coğrafi yapısı ile ilham veren bir şehir. İstanbul, benim hikayeme de çok güçlü bir arka plan oluşturdu. Tıpkı yüzyıllardır birçok medeniyete tecrübe ettirdiği gibi” ifadelerini kullandı.
140 milyon Amerika’da TV başında maçı canlı izlediği tahmin edilen kişi sayısı
100 Super Bowl’un canlı yayınlandığı ülke sayısı
15 milyar $ Super Bowl’un Amerikan ekonomisine katkısı
400 milyon $ Yayıncı kuruluşun maç boyunca elde ettiği tahmini reklam geliri
5.1 milyon $ Finalde 30 saniyelik bir reklamın en düşük ücreti
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