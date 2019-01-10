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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
REUTERS
10.01.2019 - 10:48, Son Güncelleme:

Çok sayıda gelişmekte olan ülke faiz yükseltecek

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Çok sayıda gelişmekte olan ülke faiz yükseltecek

ABD'li yatırım bankası JP Morgan analistleri finansal krizin ilk belirtilerinin görüldüğü 2006 yılından bu yana ilk defa bu kadar fazla sayıda gelişmekte olan ülkenin faiz oranlarını yükselteceğini tahmin ediyor.

JP Morgan tarafından yapılan sunumda, gelişmekte olan 24 ekonomiden 19'unun faiz oranlarını yükseltebileceği gösterildi. Bu sunuma göre sadece Malezya faizleri sabit tutacak, Nijerya, Hindistan, Çin ve Türkiye ise faizleri düşürecek.

JP Morgan Türkiye'nin mevcut durumda yüzde 24 olan politika faizini 2019'ın ikinci çeyreğinde yüzde 23'e, üçüncü çeyreğinde yüzde 20.50'ye ve son çeyreğinde ise 17.50'ye düşürmesini bekliyor.

Listede para biriminin sert değer kaybetmesiyle faiz oranını yüzde 60'a kadar yükselten Arjantin gibi ülkelere yer verilmedi.

Sunumu hazırlayan JP Morgan'ın küresel araştırma birimi başkanı Joyce Chang, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yılki faiz artırım sayısını asgariye indirmesi halinde gelişmekte olan ülkelerdeki artış sayısının da azalabileceğini ifade etti. Bununla birlikte, faizlerdeki trend yukarı yönlü olmayı sürdürüyor ve gelişmekte olan piyasalarda son 12 ayda görülen ekonomik toparlanmaya işaret ediyor.

Brezilya ve Rusya'dan Ermenistan ve Zambiya'ya kadar büyük veya küçük birçok gelişmekte olan ülke 2015 ile 2018 yılının başları arasında faiz oranlarını düşürerek fon yöneticilerinin kârlarının yükselmesini sağladı.

Bununla birlikte, geçen yılın Şubat ayından itibaren yeniden toparlanan dolar ve ABD'de yükselen borçlanma maliyetleri, özellikle Arjantin ve Türkiye'nin para birimlerinin değer kaybetmesine yol açarak gelişmekte olan ülke merkez bankalarının faizleri artırmalarına neden oldu.

Chang'in sunumu, gelişmekte olan piyasa ortalama oranının şu anki yaklaşık yüzde 4.7'den yüzde 5'e çıkacağını gösterdi.

Yine de JP Morgan gelişmekte olan piyasaların yerel para birimi tahvillerinin geçen seneye göre çok daha iyi bir yıl geçirmesini bekliyor.

Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin dolar cinsi borçlarının 2018'de yüzde 4.3 geriledikten sonra bu yıl yüzde 2.2 artacağını tahmin ediyor.

 

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