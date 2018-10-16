Çok sayıda dericinin gözü bu fuarda
Son 21 yıldır Moskova’da düzenlenen ve dünyanın bir çok ülkesinden firmaların katıldığı deri ve moda fuarı bu yıl ilk kez İstanbul’da düzenlenecek. Önümüzdeki 24-26 Ocak’ta düzenlenecek fuara dünyanın en önemli deri ithalatçısı ABD başta olmak üzere, çok sayıda ülkeden firmaların yoğun ilgi gösterdiği açıklandı.
HAZIRLIKLARI süren fuara ilişkin konuşan Türkel Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Korhan Yazgan, gecen yıl 186 ülkeye 1.5 milyar dolarlık deri ihracatı gerçekleştirildiğini kaydederek “Son yıllarda Türkiye deri ihracatı yeniden ivme kazandı. Geçtiğimiz yıla oranla yüzde 9 artış yaşadık. Mevcut pazarda Rusya’da yüzde 72 oranındaki artışla 195 milyon dolar ihracat gerçekleşirken, İtalya’da yüzde 17, dünyanın en büyük deri ithalatı yapan ABD’de ise yüzde 15 artışla ihracat yapıldı. Deri giyimin lüks tüketim alanına girmesiyle birlikte Balkan ve Ortadoğu ülkelerinde de yeni pazarlar ortaya çıkmaya başladı. Deri pazarında yükselen bu ivmeden pay almak isteyen Türkiye deri üreticileri LeShow İstanbul’la hem mevcut pazarlarla hem de potansiyel pazarlarında hedefledikleri yeni markalarla bir araya gelecek” şeklinde konuştu.
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