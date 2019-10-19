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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
19.10.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

Çok önemli uyarı: Telefonunuza bu mesaj gelirse sakın inanmayın!

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Çok önemli uyarı: Telefonunuza bu mesaj gelirse sakın inanmayın!

Mağduriyetlerin önlenmesi için devremülk satışlarının denetim altına alınması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Henüz inşaatına dahi başlanmayan, maketleri gösterilerek vatandaşı yanıltan devremülk satışları denetlenmeli. Bedava tatil kazandınız, günübirlik ücretsiz tura davetlisiniz vb. gibi vaatlerle vatandaşları göstermelik tesislere götürüp çeşitli stratejilerle devremülk satın almaya ikna ediyorlar. Özellikle sağlık turizminden faydalanmak isteyen yaşlıları kaplıca, termal kaynak, şifalı su gibi vaatlerle kandırıyorlar. Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bu tür tesisleri takip etmeli. Dolandırıcılık vak'alarının yaşanmaması için devremülk satışları denetim altında olmalı” dedi.

Devremülk tatillerine karşı uyarıda bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bazı dolandırıcılar tarafından vatandaşlara daha tatil siteleri ve tesisler yapılmadan kağıt üzerinden çeşitli yöntemlerle satış yapılıyor. Farklı ikna teknikleri ve yöntemler kullanılarak vatandaşlar bir şekilde sözleşmeyi imzalıyor. Ancak sonra ortada ne tesis ne de otel olduğu ortaya çıkıyor. Yıllardır çok sayıda vatandaşımız devremülk dolandırıcılığından mağdur oldu. Herkes birbirinden duyuyor, benim başıma gelmez diyor ama gün geçmeden yeni dolandırıcılık vak'aları yaşanıyor. İşini hakkıyla yapan ve düzgün hizmet veren devremülk firmalarını istisna dışı tutuyorum. Ancak vatandaşlarımızın daha fazla mağdur olmaması için devremülk satışları denetlenmeli. Çünkü bu dolandırıcılık vak'aları ülkemizdeki turizm sektörünü de olumsuz etkiliyor” diye konuştu.

“BİR KURUŞUNUZU BİLE KAPTIRMAMAK İÇİN DİKKATLİ OLUN”

Vatandaşların devremülk satın almadan önce belediyeden imar ve yapı ruhsatlarını sorgulaması gerektiğini ifade eden Palandöken, “Bu devirde kimse kimseye bedava tatil ya da gezi hediye etmez. Vatandaşlarımızın bedava diye gittiği bu geziler çok daha pahalıya mal olmasın. O yüzden vatandaşlar devremülk satın almadan önce belediyeden imarlarını, yapı ruhsatını, projesini sorgulamalı. Görmediği ve henüz inşaatı bitmeyen yerlerden, maket, broşür, reklam, vs gibi şeyler üzerinden asla karar verilmemeli. Şüphe duyulan durumlar yetkili makamlara bildirilmeli. Vatandaşlarımız bir kuruşunu bile kaptırmamak için çok dikkatli olmalı” şeklinde konuştu.

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