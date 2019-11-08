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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Efecan Kalafatoğlu / İstanbul, (DHA)
08.11.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Çok önemli uyarı: O tarihe dikkat!

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Çok önemli uyarı: O tarihe dikkat!

Siber güvenlik şirketi Kaspersky, indirimli "Bekarlar Günü" alışverişlerinde "finansal kimlik avı saldırılarına" karşı uyardı. Kaspersky araştırmacıları, Asya ülkelerinde Bekarlar Günü olarak anılan 11 Kasım’ın aktif satış döneminde e-ticaretle ilgili sahtekarlıklarda büyük bir artış olduğuna dikkat çekti.

Araştırmacılar, 2018 yılındaki büyük Bekarlar Günü indirimlerinden önce finansal kimlik avı saldırılarında büyük bir artış belirledi. Buna göre; Ekim ayındaki finansal kimlik avı saldırılarının ortalama sayısı günde 350 bin dolayındayken, 11 Kasım tarihinden birkaç gün önce, saldırıların sayısı büyük artış göstererek 950 bini geçti.

Araştırmacılar bu yıl da benzer spam ve kimlik avı saldırıları yapıldığını gözlemliyor ve herkesi alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaspersky güvenlik araştırmacısı Andrey Kostin, şu uyarıları yaptı:

"İndirim ve promosyonların kullanıcılara duyurulduğu Bekarlar Günü alışveriş yapmak için en ideal zaman olsa da bu tarih spam ve kimlik avı yapanların da en yoğun çalıştıkları zaman. Dolandırıcılar bu dönemde çok daha aktif oluyorlar. Ve bu bağlamda kampanyalardan en kısa sürede yararlanmak isteyen tüketicilerin kimlik avı için kullanılan bir web sitesini gerçek bir web sitesinden ayırma olasılıkları azalıyor. Fakat neticede temel siber güvenlik kurallarına uydukları sürece tüketicilerin endişelenmelerini gerektiren bir durum yok. Yılın en iyi tekliflerini bulma konusunda herkese bol şans diliyorum."

Kostin; 11 Kasım’ın spam ve kimlik avı konularıyla bozulmaması için şu tavsiyeleri iletti:

1. E-posta aracılığıyla harika bir teklif veya indirim alırsanız, gömülü bağlantıyı mutlaka inceleyin. Böyle bir durumla karşılaşırsanız, teklif sayfasına resmi web sitesi aracılığıyla doğrudan erişin.

2. Sadece resmi pazar yerleri aracılığıyla alışveriş yapın ve farklı açılış sayfalarına yönlendiriliyorsanız web adreslerine dikkat edin.

3. Kaspersky Security Cloud veya Kaspersky Total Security gibi, davranış tabanlı kimlik avı teknolojilerinden yararlanan ve kimlik avı amaçlı sayfalara girmeye çalıştığınızda sizi bilgilendiren, sağlam bir güvenlik çözümü kullanın.

4. Aynı parolayı birden fazla web sitesi veya hizmet için kullanmayın çünkü biri çalındığında diğer tüm hesaplarınız risklere açık hale gelir.

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