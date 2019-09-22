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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
İHA
22.09.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Çok önemli uyarı: O ödemeyi yapmak zorunda değilsiniz

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Çok önemli uyarı: O ödemeyi yapmak zorunda değilsiniz

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Altay, “Okulların açılmasıyla birlikte velilerden istenen yardım parasından dolayı şikayet alıyoruz. Bağış yapmak mecburi değil ancak maddi durumu iyi olmayan veli, çocuğunu mahcup durumda bırakmamak ve çocuğunda baskısıyla yardım etmek zorunda kalıyor” açıklamasında bulundu.

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, okullarda ailelerden istenen yardım parasından ailelerin şikayetçi olduğunu söyledi.  Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı ve Tüketici Birliği Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Altay, "Okulların açılmasıyla birlikte velilerden istenen yardım parasından dolayı neredeyse her eğitim öğretim açılışında geleneksel hal almış şikayetler yine gelmeye başladı" dedi.

Altay şu açıklamalarda bulundu:
“Bağış yapmak mecburi değil ancak maddi durumu iyi olmayan veli, çocuğunu mahcup durumda bırakmamak ve çocuğunda baskısıyla yardım etmek zorunda kalıyor. Okulların sorunları olabilir. Asgari ücretle geçinip 3 çocuk okutan velileri de göz ardı etmemek gerekir. Bize gelen şikayetlerde okullara bağış adına bu yıl ki yardımlar "Okul Aile Birlikleri" adıyla toplandığı şeklindedir. Yetkililerin önceki yıllarda yaptığı açıklamalarda "yardım parası toplamak kesinlikle yasak", deniyordu. Ancak bu yıl Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir ajansa verdiği röportajda "Okul Aile Birlikleri, okulun kalitesini yükseltmek için bağış talebinde bulunuyor. Yani Okul Aile Birliği adına da olsa yardımın kapılarını aralandı. Okul yönetimi de Okul Aile Birlikleri adına öğrencilerden yardım talep etmeye başladı. Ancak ister okul yönetimi ister Okul Aile Birliği istesin, hiç bir veli yardım parası vermek zorunda değildir. Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu, eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması için yaşanan güçlüklerin giderilmesi adına okul müdürlüğü ve velilerle iş birliği yapabilir. (Madde 13) Ancak bu iş birliği yine iradi olup veliler zorlanamaz. Nitekim, okul aile birliğinin işlevi, eğitimdeki güçlüklerin giderilmesine katkı sağlamaktan ibarettir. Okul Aile Birliği’nin faaliyetleri çerçevesinde yapılacak iş birliklerinde gönüllülük esas olup bu anlamda öğrenci ve velilere yardım talep edilmeye zorlanamaz. Yönetmeliğin 16. Maddesinin 3. Fıkrasındaysa “nakdi bağışların öncelikle birliğin banka hesabına yatırılması sağlanır, mümkün olmadığı durumlarda gelir makbuzu karşılığında kabul edilir. Belge karşılığı elden alınan bağışlar en geç beş iş günü içinde birliğin banka hesabına yatırılır. Hesaba yaptırılmayan para ve makbuz kesilmeyen durumlarda Okul Aile birliklerine uygulanacak cezalar vardır. Maddi durumu iyi olup, bağış yapmak isteyen velilerin, Okul Aile Birliklerine yapacağı yardımları da takip etmesinde fayda vardır.”

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