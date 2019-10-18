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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber

Ekonomi
Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)
18.10.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Çok önemli uyarı: Çiğ köftede büyük hile!

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Çok önemli uyarı: Çiğ köftede büyük hile!

ADIYAMAN’da, çiğ köfte ustaları, günümüzde sıkça tüketilen etsiz çiğ köftenin maliyetini en aza indirebilmek için çeşitli hilelere başvurulduğunu ve köfteye baharat yerine kiremit tozu, salça yerine ise ketçap konulduğunu ifade ederek kalitesiz üretimlerden şikayet ettiler.

Coğrafi işaret tescili Adıyaman’da olan etsiz çiğ köfte kentte günlük olarak yaklaşık 2 ton üretiliyor. Meşhur Adıyaman çiğ köftesi çevre illere hatta yurt dışına paket yapılarak gönderiliyor. İnce bulgur, salça ve çeşitli baharatların kullanıldığı çiğ köfte elde yoğurularak kıvama getirildikten sonra tüketiciye ulaşıyor. Adıyamanlı çiğ köfte ustası Basri Aktulum, el ile yoğurulan köftenin daha sağlıklı olduğunu belirterek, "En sağlıklısı elle yoğrulması. Elle yoğurulduğu zaman isotu, baharatı, salçası yoğruldukça pişer ve piştikçe mideye zarar vermez" dedi.

BİBER YERİNE KİREMİT TOZU, SALÇA YERİNE KETÇAP

Özellikle son dönemlerde bazı üreticilerin çiğ köfteyi ucuza mal etmek için insan sağlığını tehdit eden malzemeler kullandığını söyleyen Aktulum şöyle devam etti: "Köfte birbirini tutsun daha kolay yoğrulsun diye toz şeker katanlar oluyor. Salça yerine ketçap kullanılıyor hem ucuz hem de bağımlılık yapıyor. Ketçap mideyi bozar, ekşime yapar, karın ağrısı yapar. Gerçek çiğ köftenin en az 30 dakika, susuz bir şekilde yoğurulması lazım. Susuz yoğrulduktan sonra suyunu katarsın bu çiğ köfte ne mide ağrısı ne karın ağrısı yapar. Maliyeti en aza indirebilmek için ucuz salça ve biber kullanmayı tercih ediyorlar. Bazıları biber yerine kiremit tozu koyuyor. 30 sene kalmış biberi 6-10 liraya alıyor. Salça yerine ketçap kullanıyorlar. Ketçabın 10 kilosu, 10-20 lira ama diğer salçanın en düşük fiyatı 65-100 lira arası."

İŞİ TİCARETE DÖKMÜŞLER, BİZ SEVGİYE DÖKTÜK

Çiğ köfte ustası Kenan Leblebici ise çiğ köftenin olmazsa olmazının biber ve isot olduğunu, acı ve tatlı biberin karışımı ile baharatın önemine dikkat çekerek, "Yakmayacak serinletici bir aroması olacak" dedi.

Etsiz çiğ köfte yapımını anlatan Leblebici, şöyle devam etti: "Çiğ köftenin ana maddesi et, soğan, sarımsak, salça, simit dediğimiz ince bulgur, biber, baharat ve zeytinyağıdır. İsteğe göre nar ekşisi de kullanılabilir. Çiğ köfte elle yoğrulur ki bulgur aşka gelsin. Biz de Adıyaman olarak bulguru elle yoğuruyoruz. İnsanlar çiğ köfte yapımını fabrikasyona dönüştürdü. Biz de köfte çeşidi çok. Önemli olan etli çiğ köfteyi etsiz şekilde sunmaktı. Herkes köfteci ama köfte Adıyamanda yenilir. Adıyaman bu işi seviyor. Her gün 2 ton gidiyor. Fabrikasyon olanlar kendini belli eder. Tadından, aromasından, yağından, esnekliğinden her şeyi belli eder. Biberi ıslattığın zaman kendini bırakır. Zaten talaş mı ya da kaliteli mi olduğunu belli eder. Ucuz ve kalitesiz mallar piyasayı mahvediyor. İşi ticarete dökmüşler biz sevgiye döktük. Biz bulguru ekmekle yiyen insanlarız. Yaz kış çiğ köfte bizim vazgeçilmezlerimizdendir. Biz burada zaten misafire en büyük hizmeti çiğ köfte ikram ederek gösteriyoruz. Biz de adettir Adıyaman'da zaten Adıyaman çiğ köfteyi seviyor. Onun için sahiplendi. Bu son dönemlerde de büyük bir tutku oldu. Adıyaman'da esnaf sayısı da çoğaldı."

YAKLAŞIK 23 ÜLKEYE GÖNDERDİM

Türkiye’de tüm neredeyse tüm bölgelere çiğ köfte gönderdiğini söyleyen Leblebici birçok ülkeye de köfte gönderdiğini belirterek, "Ben 22-23 ülkeye gönderdim. Türkiye'de gitmediği yer kalmadı. Kendimce bir konseptim vardı onu hem öyle kullanıyorum hem de vakumlayarak gönderiyorum. Güzel bir şekilde muhafaza ediyoruz insanlara en sağlıklı şekilde kargoyla her türlü yolluyoruz. İsviçre, Fransa, İngiltere, Almanya, Azerbaycan, Rusya, Polonya’ya gönderdim. Genelde hep öğrenci olduğu için hediye olarak götürüyor" şeklinde ifade etti.

 

 SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (18.10.2019)
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