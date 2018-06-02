Çok önemli uyarı: Bu mesaj gelirse sakın açmayın!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Ekonomi
02.06.2018 - 15:01, Son Güncelleme:

Çok önemli uyarı: Bu mesaj gelirse sakın açmayın!

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Çok önemli uyarı: Bu mesaj gelirse sakın açmayın!

Siber korsanlar,son dönemde Türk Hava Yolları'ndan gönderilmiş süsü vererek mail ortamında, sosyal medya ve Whatsapp üzerinden yaydıkları "ödül bilet kazandınız" şeklindeki mesajlarla internet kullanıcıların bilgilerini çalmaya çalışıyor."oltalama" adı verilen yöntemle pek çok kişi dolandırmak isteniyor. THY'de oltalama ile ilgi uyararak mesajın açılmadan hemen silinmesini istedi.

İnternet kullanıcılarına, son dönemde THY'den gönderilmiş süsü verilen siber korsanların mail, sosyal medyada ve Whatsapp üzerinde yaydığı "Ödül bilet kazandınız.

Habertürk Gazetesi muhabiri Gökhan Artan'ın haberine göre, "Herkese 2 bedava bilet veriyoruz. Lütfen gelecek soruları cevaplayın" şeklindeki mesajlar konusunda uyarı geldi. THY yaptığı bilgilendirme ile mesajın açılmadan hemen silinmesi uyarısında bulundu.

OLTALAMA UYARISI

THY'den yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya kanalları ve mobil uygulamalarda Türk Hava Yolları A.O. adına düzenlenmiş görünen, ödül bilet temalı sahte mesajların yayıldığı tespit edilmiştir. Güvenliğiniz açısından bu gibi sahte mesajları açmadan, doğrudan silmeniz gerektiğini hatırlatmak isteriz. Bahsi geçen anketler oltalama(phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı takdirde ilgili anket paylaşımylarına itibare edilmemesi önemle rica olunur" uyarısını yaptı.

OLTALAMA (PHISHING) NEDİR?

Dünyadaki hack olaylarının büyük bölümü sosyal mühendislikle gerçekleşir. Yani birisi sizi kandırarak bilgilerinizi alır ya da parolanızı tahmin edecek kadar bilgi toplar. Oltalama da, sizi başka bir şey oluyormuş gibi kandıran bir saldırı türüdür. En yaygın örneği, e-postayla yapılır ve bir kredi kartı ekstresi, Facebook parola yenileme mesajı gibi görünür. Sizden bilgilerinizi ister, şüphelenmeyip verirseniz, hesap bilgileriniz gider.

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