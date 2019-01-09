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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
AA
09.01.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Çok önemli tahmin: Rekor yılı olacak!

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Çok önemli tahmin: Rekor yılı olacak!

TÜROFED Başkanı Osman Ayık; "Turizmde gelir olarak önümüzdeki yıldan itibaren dünya ortalamasına yaklaşacağız. 2019 turizm yılı olacak. 2023'te Türkiye muhtemelen 60 ila 70 milyon arasındaki bir rakamı çok rahat şekilde ağırlayan dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi olacaktır" açıklamasında bulundu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, "Turizmde gelir olarak önümüzdeki yıldan itibaren dünya ortalamasına yaklaşacağız. 2019 turizm yılı olacak." dedi.

Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'de turist sayısının sektörün beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi.

2017 ve 2018'de, turizmdeki kayıpları telafi ettiklerine değinen Ayık, "2018 Türkiye geneli ve Antalya için rekor yılı oldu. Çift haneli büyümeyi gerçekleştirerek, belki tarihimizde ilk defa 45 milyonun üzerindeki rakamları göreceğiz. 2023'te Türkiye muhtemelen 60 ila 70 milyon arasındaki bir rakamı çok rahat şekilde ağırlayan dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi olacaktır." diye konuştu.

"2023 HEDEFLERİMİZİ REVİZE ETMEMİZ GEREKİYOR"

Turizm vizyonu kapsamında belirlenen 50 milyon turist hedefini bu sene yakalayacaklarını anlatan Ayık, şunları kaydetti:

"Turizmdeki hedefimizi, 2023'ten önce yakalamış olacağız. Onun için 2023 hedefini revize etmemiz, 50 milyon hedefimizi artırmamız gerekiyor. Daha önce açıklanmış olan 50 milyon turist hedefini 2019'da yakalayacağız. Bundan dolayı 2023 için kendimize yeni bir rakam, hedef belirlememiz gerekiyor. Gelir olarak da önümüzdeki yıldan itibaren dünya ortalamasına yaklaşacağız. 2019 turizm yılı olacak. Mutlaka çift haneli büyüme olacak ve Türkiye olarak 50 milyon rakamını 2019'da göreceğiz."

"FUARLAR, TURİZM İÇİN ÖNEMLİ"

Ayık, Antalya'da 16 Ocak'ta düzenlenecek 30. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı ile 26. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarının turizm açısından önemli olduğunu söyledi.

Turizm sektörüne hizmet eden tedarikçilerin, gıda üreticilerinin fuarda bir araya geleceğini vurgulayan Ayık, "İşletmeler olarak tadilat yapacaksak veya bir sonraki sezonda gıda teknolojisindeki gelişmeleri takip edip, buradan mal alımı yaparız. Fuarın, turizme çok önemli katkısı olacak. Antalya'ya gelen tedarikçi firmaların elemanları, katılımcı firmalar Antalya şehir merkezi ekonomisine etkileri olacak." diye konuştu.

Ayık, söz konusu iki fuarın Türkiye'deki organize edilen gıda ve otel ekipmanları fuarı içindeki en büyüğü olduğuna işaret etti.

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