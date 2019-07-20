Çok önemli parmak izi uyarısı... Spor salonlarında buna dikkat!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇok önemli parmak izi uyarısı... Spor salonlarında buna dikkat!
GeriEkonomi Çok önemli parmak izi uyarısı... Spor salonlarında buna dikkat!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
20.07.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Çok önemli parmak izi uyarısı... Spor salonlarında buna dikkat!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çok önemli parmak izi uyarısı... Spor salonlarında buna dikkat!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, üyeleri parmak izi veya avuç içi taramayla giriş yapan spor salonlarının, bu uygulamalarını "hemen durdurmaları" konusunda uyarılmasını kararlaştırdı. Kararda, spor salonuna girişin alternatif yollarla sağlanması mümkünken biyometrik veri alınmasının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndaki "işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma" ilkesine aykırı olduğu belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, parmak izi veya avuç içi tarama ile giriş yapılan spor salonlarının, biyometrik veri işleme kapsamındaki bu uygulamalarını "hemen durdurmaları" konusunda uyarılmasına karar verdi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, üyelerinin giriş-çıkışının kontrolünde parmak izi veya avuç içi okutma sistemi kullanan iki spor salonu hakkında, bu bilgilerin güvenli şekilde muhafaza edilmediği şüphesiyle yapılan ihbar ve şikayetleri inceledi.

İnceleme sonucu alınan kararda, el ve parmak izi taranması işleminin biyometrik veri işleme faaliyeti kapsamında bulunduğu ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda biyometrik verilerin özel nitelikli kişisel veri olarak belirlendiği ifade edildi.

Biyometrik verilerin işlenmesi için ya ilgilinin açık rızasının bulunması ya da kanunlarda öngörülmesi gerektiği belirtilen kararda, işleme şartının mevcut olması halinde ise verilerin amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmesi gerektiği aktarıldı.

Kararda, spor salonlarında giriş-çıkış kontrolü amacıyla el ve parmak izinin işlenmesi için ilgili kişilerden "açık rızalarının" alınması gerektiği belirtildi.

Açık rızanın Kanunda "belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza" şeklinde tanımlandığına işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Açık rızanın geçerli olması için kişinin özgür bir şekilde rıza gösterebilmesi, neye rıza gösterdiğini bilmesi, sadece konu üzerinde değil aynı zamanda rızasının sonuçları üzerinde de tam bilgi sahibi olması, bilgilendirmenin veri işlemeyle ilgili bütün konularda açık, anlaşılır biçimde ve veri işlemeden önce gerçekleştirilmesi, kişinin yaptığı davranışın bilincinde olması ve kendi kararı olması gerekmektedir. Aksi durumda kişinin iradesini sakatlayacak cebir, tehdit, hata ve hile gibi haller varsa açık rızadan söz edilemeyecektir.  Bu nedenle Kurul tarafından; spor salonuna girişin alternatif yollarla sağlanması mümkünken biyometrik veri alınmasının Kanunun 'işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma' ilkesine aykırı olduğu; biyometrik verilerin açık rızayla işlenmesinin Kanunun 'işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma' ilkesine aykırılık taşıdığı ve bu amaçla biyometrik verilerin işlenemeyeceği, biyometrik verilerinin işlenmesi için ilgili kişilerin açık rızalarının alınması yoluna gidilmekle birlikte açık rıza verilmemesi durumunda hizmetten yararlanamadıkları dikkate alındığında üyelerden alındığı düşünülen rızanın açık rıza sayılamayacağı değerlendirilmiştir."

Kararda, parmak izi veya avuç içi tarama ile hizmet veren veri sorumlularına (şirket sorumluları) bu faaliyetlerini "hemen durdurmaları" uyarısında bulunulması kararlaştırıldı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Çok önemli parmak izi uyarısı... Spor salonlarında buna dikkat!
Kapıkule'de planlı tedbirler geçişleri hızlandırdı
Bakanlık yaban hayvanlarının yaralarını sarıyor
Tam 4 bin yıllık! Görüntüsü bir apartmanı andırıyor ama...