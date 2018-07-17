Çok önemli değişiklikler... Tüp bebek isteyenlere "sigara içmeme" şartı
Türkiye'nin tütünle mücadelede yeni yol haritasının belirlendiği "Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2019-2023"te, tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında karşılanabilmesi için anne ve baba adayına sigara kullanmama şartı getirilmesi öngörülüyor. Eylem planında ayrıca mesainin 30 dakika erken bitirilmesi ile 1 yıl için 7 gün fazladan izin hakkı tanınması uygulaması ön görülüyor.
Tütünle mücadele kapsamında Türkiye'nin yeni yol haritasının belirlendiği Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda (2019-2023), tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında karşılanabilmesi için anne ve baba adayına sigara kullanmama şartı getirilmesi öngörülüyor.
Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023 tamamlandı. Planla kanserden kısırlığa, solunum yolu problemlerinden kalp ve damar hastalıklarına kadar birçok sağlık sorunun sorumlusu olarak gösterilen tütün ve tütün mamullerinin kullanımıyla bu ürünlerin dumanına bağlı oluşabilecek maruziyetin önlenmesi için birçok alanda yeni uygulamaların hayata geçirilmesi amaçlandı.
"BIRAK - KAZAN KAMPANYALARI"
Eylem planına göre, sigarayı bırakmanın teşvik edilmesi amacıyla "Bırak-Kazan" kampanyaları düzenlenecek.
Sigara kullanmayan personele yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları hayata geçirilecek. Bu kapsamda, mesainin 30 dakika erken bitirilmesi, 1 yıl için 7 gün fazladan yıllık izin hakkı tanınması, sigorta primlerinin düşürülmesi, hiçbir çalışanın sigara içmediği sigarasız işletmeler için vergi indirimi uygulaması, çocuk ve aile yardımı tutarlarının arttırılması gibi uygulamalar söz konusu olabilecek.
ÜCRETSİZ İLAÇ VE BANT DESTEĞİ
Evlenmek için müracaat eden sigara kullanan çiftlerin sigara bırakma motivasyonunu artırmaya yönelik yeni düzenlemeler ve uygulamalar da hayata geçirilecek. Bu kapsamda, çiftlere sigarayı bırakma polikliniklerine (SBP) müracaat etme zorunluluğu, ücretsiz ilaç ve bant desteği sağlanması söz konusu olabilecek.
TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE SİGARA İÇMEME ŞARTI
Gebelere, 18 yaş altı gençlere ve kronik hastalığı olanlara yönelik özel sigara bırakma hizmeti planlanacak.
Söz konusu kitleye özel sigara bırakma tedavisine yönelik Türkiye'ye özgü klinik rehber oluşturulacak, tütün bağımlılığı tedavisi hizmeti sunan özelleşmiş birimler hayata geçirilecek.
Ayrıca tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında karşılanabilmesi için anne ve baba adayına sigara kullanmama şartı getirilmesi söz konusu olabilecek.
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