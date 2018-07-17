Çok önemli değişiklikler... Tüp bebek isteyenlere "sigara içmeme" şartı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇok önemli değişiklikler... Tüp bebek isteyenlere "sigara içmeme" şartı
GeriEkonomi Çok önemli değişiklikler... Tüp bebek isteyenlere "sigara içmeme" şartı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Ekonomi
AA
17.07.2018 - 11:21, Son Güncelleme:

Çok önemli değişiklikler... Tüp bebek isteyenlere "sigara içmeme" şartı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çok önemli değişiklikler... Tüp bebek isteyenlere "sigara içmeme" şartı

Türkiye'nin tütünle mücadelede yeni yol haritasının belirlendiği "Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2019-2023"te, tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında karşılanabilmesi için anne ve baba adayına sigara kullanmama şartı getirilmesi öngörülüyor. Eylem planında ayrıca mesainin 30 dakika erken bitirilmesi ile 1 yıl için 7 gün fazladan izin hakkı tanınması uygulaması ön görülüyor.

Tütünle mücadele kapsamında Türkiye'nin yeni yol haritasının belirlendiği Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda (2019-2023), tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında karşılanabilmesi için anne ve baba adayına sigara kullanmama şartı getirilmesi öngörülüyor.

Tütün Kontrolü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023 tamamlandı. Planla kanserden kısırlığa, solunum yolu problemlerinden kalp ve damar hastalıklarına kadar birçok sağlık sorunun sorumlusu olarak gösterilen tütün ve tütün mamullerinin kullanımıyla bu ürünlerin dumanına bağlı oluşabilecek maruziyetin önlenmesi için birçok alanda yeni uygulamaların hayata geçirilmesi amaçlandı. 

"BIRAK - KAZAN KAMPANYALARI"

Eylem planına göre, sigarayı bırakmanın teşvik edilmesi amacıyla "Bırak-Kazan" kampanyaları düzenlenecek.

Sigara kullanmayan personele yönelik pozitif ayrımcılık uygulamaları hayata geçirilecek. Bu kapsamda, mesainin 30 dakika erken bitirilmesi, 1 yıl için 7 gün fazladan yıllık izin hakkı tanınması, sigorta primlerinin düşürülmesi, hiçbir çalışanın sigara içmediği sigarasız işletmeler için vergi indirimi uygulaması, çocuk ve aile yardımı tutarlarının arttırılması gibi uygulamalar söz konusu olabilecek.

ÜCRETSİZ İLAÇ VE BANT DESTEĞİ

Evlenmek için müracaat eden sigara kullanan çiftlerin sigara bırakma motivasyonunu artırmaya yönelik yeni düzenlemeler ve uygulamalar da hayata geçirilecek. Bu kapsamda, çiftlere sigarayı bırakma polikliniklerine (SBP) müracaat etme zorunluluğu, ücretsiz ilaç ve bant desteği sağlanması söz konusu olabilecek.

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE SİGARA İÇMEME ŞARTI

Gebelere, 18 yaş altı gençlere ve kronik hastalığı olanlara yönelik özel sigara bırakma hizmeti planlanacak.

Söz konusu kitleye özel sigara bırakma tedavisine yönelik Türkiye'ye özgü klinik rehber oluşturulacak, tütün bağımlılığı tedavisi hizmeti sunan özelleşmiş birimler hayata geçirilecek.

Ayrıca tüp bebek tedavisi ücretinin geri ödeme kapsamında karşılanabilmesi için anne ve baba adayına sigara kullanmama şartı getirilmesi söz konusu olabilecek. 

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (17.07.2018)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kentsel dönüşümde akıllı şehir fırsatı

Çok önemli değişiklikler... Tüp bebek isteyenlere "sigara içmeme" şartı

Borsa güne yükselişle başladı

AB ve Japonya'dan, ABD'ye karşı şok hamle