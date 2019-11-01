Çok önemli çiğ süt uyarısı
Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, çiğ süt alım fiyatlarında önceki yıllarda uygulanan ve sütün kalitesini belirleyen süt yağı, süt proteini, somatik hücre sayısı gibi kriterlerin yeniden uygulanmasını istedi.
Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de süt tüketiminin Avrupa Birliği ülkelerine kıyasla düşük olduğunu söyledi.
Ülkede, bu yılın ocak-ağustos döneminde 6,5 milyon ton çiğ süt üretildiğini belirten Eroğlu, bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6'lık düşüş anlamına geldiğini ifade etti. Süt üretimi ve tüketimini artırmak için gerekli tedbirlerin acilen alınması gerektiğini dile getiren Eroğlu, "Süt sıradan bir gıda değildir. Protein zenginliği açısından sağlıklı nesillerin geleceği olarak görülmelidir." dedi.
Eroğlu, sütün hayvancılığın lokomotifi olduğunu belirterek, "Önceki yıllarda çiğ süt alım fiyatlarında uygulanan ve sütün kalitesini belirleyen süt yağı, süt proteini, somatik hücre sayısı gibi kriterler yeniden hayata geçirilmeli." ifadesini kullandı.
Ulusal Süt Konseyinin Türkiye'de süt piyasalarına yön verdiğini söyleyen Eroğlu, çiğ süt taban fiyatının Konseyin deklare ettiği referans fiyat üzerinden işlem gördüğünü dile getirdi.
Konseyin 15 Kasım 2019-31 Aralık 2020 için belirlediği fiyatın tüm primler dahil yaklaşık 2,3 lira olduğunu anımsatan Eroğlu, şöyle devam etti:
"Yem, aşı, ilaç ve elektriğe devamlı zam gelirken, süt fiyatlarına yapılan destek azdır. Üretici desteğini alamadığı her ay, banka borcuna daha fazla faiz ödemek durumunda kalıyor. Sektördeki firmaların, üreticilerine yönelik yem tedariki zorunluluğunun tamamen ortadan kaldırılması veya azami yüzde 25 seviyelerine indirilmesi sektörün üretici sanayici ve tüketici yönüyle sürdürülebilirliğine ciddi katkı sağlayacaktır."
"REFERANS FİYATLARI AZAMİ 3'ER AYLIK DÖNEMLERDE REVİZE EDİLMELİ"
Eroğlu, tavsiye fiyatlarının üreticinin eline geçiyormuş gibi algılanmasının yanlış olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Referans veya tavsiye fiyat adı üzerinde tavsiyedir, mecburiyet değildir. Sıkıntıyı üretici çekiyor, maliyetlerini dahi karşılayamıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı referans fiyat konusunda tedbir almalı. Devletin desteğiyle üreticinin eline litre başına 2,5 lira geçmelidir. Referans fiyatlarının azami 3'er aylık dönemlerde girdi maliyetlerindeki artışlar çerçevesinde revize edilmesi daha gerçekçi olacaktır. Çiğ sütün üretilmesinden son ürüne dönüştürülmesine kadarki süreçte veteriner hekimlerin aktif görev alması, halk, çevre ve hayvan sağlığı açısından ciddi önem arz ediyor."
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