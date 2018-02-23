Çok kritik euro yorumu

Euro/Dolar paritesinde son 1 aylık bant yaklaşık 1,23-1,25 bandında şekillenirken Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu üyesi Jan Smets'ten açıklama geldi.

Smets, "Euronun güçlü olması dikkat çekici bir durum" dedi.

Smets, eurodaki güçlü seyri AMB politika yapıcıları için dikkat noktası olarak gösterdi.

Ayrıca Smets, "AMB'nin enflasyon hedefine yaklaşmasını destekleyen güçlü euro değil" diyerek de Banka'nın para politikası açısından kura bakışını yansıttı. Smets, Brüksel'deki açıklamasında sözlerini şöyle sürdürdü:

"Döviz kurları dikkat çekilyor. Döviz piyasalarındaki oynaklık da öyle."

Euro/Dolar bu sabah 1,23'te düne göre yüzde 0,2 düşüşle işlem görüyor.