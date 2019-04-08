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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
08.04.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

AB yasak getirdi! 2 ülke ayağa kalktı

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AB yasak getirdi! 2 ülke ayağa kalktı

Endonezya ve Malezya, Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan palm yağı krizine karşılık ortak itirazda bulundu.

Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, Endonezya Denizcilik Koordinasyon Bakanı Luhut Pandjaitan, Devlet Başkanı Joko Widodo ve Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in, AB'nin palm yağı kullanımını azaltma ve yasaklamaya yönelik politikalarına itiraz amaçlı AB yetkililerine ortak mektup gönderdiğini belirtti.

İki ülkenin itirazında palm yağı sektöründeki çiftçilerin çıkarlarının gözetildiğini ifade eden Pandjaitan, 20 milyonluk palm yağı çiftçisinin geçim kaynağına ilişkin büyük endişe duyduklarını ve bu nedenle hükümetlerin ortak hareket etmek zorunda olduğunu dile getirdi.

Öte yandan geçen ay sonu Malezya ve Endonezya, palm yağı politikalarının sürmesi halinde AB ürünlerini boykot etme tehdidinde bulunmuştu.

AB'NİN PALM YAĞINI SINIRLANDIRMA VE YASAKLAMA PLANI

Avrupa Parlamentosu 2018'in başında, ormanlık alanları yok ettiği gerekçesiyle biyolojik yakıtlarda palm yağı kullanımının sınırlanması ve 2030'dan itibaren palm yağının tamamen yasaklanması kararı almıştı.

Bunun üzerine Fransa, Aralık 2018'de palm yağı yasağını mecliste oylamaya karar vermişti. Dünyadaki palm yağı üretiminin yüzde 90'ını üstlenen Malezya ve Endonezya hükümetleri, AB ülkelerinin yasaklama kararını bir süredir protesto ediyor. 

 

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