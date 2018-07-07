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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
Salim UZUN/ANTALYA
07.07.2018 - 01:10, Son Güncelleme:

Çok konuşulan o otelin son hali görüntülendi! Bir zamanlar dünyaca ünlü isimler oradaydı

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
Çok konuşulan o otelin son hali görüntülendi! Bir zamanlar dünyaca ünlü isimler oradaydı

Richard Gere, Sharon Stone, Monica Belluci Paris Hilton... Bu isimlerin hepsi 2009 yılında dünyanın en lüks oteli unvanıyla kapılarını açan Mardan Palace için Antalya’ya gelmişti. 1.4 milyar dolarlık yatırımla Rus işadamı Telman İsmailov tarafından yapılan otel, bugün içler acısı durumda. Borçları nedeniyle icralık olan otelde, sadece güvenlik personeli bulunuyor.

ANTALYA Kundu’da 2009 yılında Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov tarafından 1.4 milyar dolar harcanarak hizmete açılan fakat borçları nedeniyle icralık olan Mardan Palace Hotel, adeta çürüyor. Geçen yıl ağustos ayında rezervasyon kabul işlemleri durdurulan otelde, sadece 30 kişilik güvenlik personeli bulunuyor. Personel, otelin içi ve çevresinde 24 saat nöbet tutuyor, çevre otellerde konaklıyor. 15 gün önceye kadar suları kesik olan otelde peyzaj tasarımlarının neredeyse tamamı kurumuş durumda. Otele ait araziyi çevreleyen bronz, pirinç işlemeli demir parmaklıkların büyük bölümü ise çalınmış. Yaşanan hırsızlık olayları üzerine, demir parmaklıkların tamamı sökülüp depoya kaldırılmış durumda. Otelin tapusu Halkbank’a devredilirken, işletmesi Olimpus İnşaat’a aitti.

Çok konuşulan o otelin son hali görüntülendi Bir zamanlar dünyaca ünlü isimler oradaydı

İSKELE ÇÖKMEK ÜZERE

Otel önündeki ünlü plajın durumu ise içler acısı. Mısır’dan getirilen yakmaz, yapışmaz özellikteki 9 bin ton altın rengi kumun neredeyse tamamı yok olmuş. Otelin simgesi olan akrep şeklindeki ana iskele ve iskelenin kanat bölümü üzerinde tasarlanan, VIP kabanalar çökmek üzere. Otelin en şaşalı bölümü olan ana girişteki ışıklı havuz boşaltılmış, merdiven ve havuz çevresinde kullanılan mermerlerin büyük bölümü bakımsızlık nedeniyle sararmış. Ana girişi kaplayan çimenlerin büyük bölümü de sulanmadığı için kurumuş. Otele ait araçların üzeri de uzun süredir kullanılmadığı için toz-toprakla kaplanmış.

Çok konuşulan o otelin son hali görüntülendi Bir zamanlar dünyaca ünlü isimler oradaydı

SU-ELEKTRİK KESİK

Otelin sadece güvenliğinden sorumlu olduklarını söyleyen personel, Hürriyet muhabirine şu bilgileri verdi: “Uzun süredir buradayız. Otelin satışına kadar da burada kalacağız. 15 gün önceye kadar elektrik ve su da kesikti. Buraya geldiğimizde ağaçların büyük bölümü kurumuştu. Hatta hayvanat bahçesi içindeki bazı hayvanlar da ölmüştü.”

Mardan Palace’ın 25 milyon Euro’ya mal olan, 151 yabancı gazetecinin izlediği açılışına dünyaca ünlü isimler katılmıştı. Antalya’ya gelen ünlüler arasında Mariah Carey, Richard Gere, Sharon Stone, Seal, Monica Belluci, Tom Jones, Paris Hilton ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de yer almıştı.

Çok konuşulan o otelin son hali görüntülendi Bir zamanlar dünyaca ünlü isimler oradaydı

 

RAKAMLARLA MARDAN PALACE

* 2009, otelin açıldığı yıl.
* Açılışı 151 yabancı gazeteci takip etti.
* 1.4 milyar dolarlık yatırım.
* Oteldeki toplam oda sayısı 560.

Çok konuşulan o otelin son hali görüntülendi Bir zamanlar dünyaca ünlü isimler oradaydı

2009: Mardan Palace görkemli bir törenle kapılarını açtı.
2014: Mardan Palace oteline ipotek konuldu.

 

TÜRK TURİZMİNE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ

MARDAN Palace’ın tapu devrinin Halkbank’asına yapıldığını ancak işletmenin kendilerine ait olmadığını söyleyen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, şöyle konuştu: “İşletmesi bize ait olmayan bir yapı. Ancak biz de Türk turizmine kazandırılmasını istiyoruz. Bu sezon kaçtı ancak yeni ve doğru bir yapılanma ile kışa doğru tekrar işletilecek hale getirilmeli. Belki farklı bir firmanın işletmesini alması da gündeme gelebilir. Mardan Palace’ın Türk turizmi açısından önemi çok büyük.”

Çok konuşulan o otelin son hali görüntülendi Bir zamanlar dünyaca ünlü isimler oradaydı

 

YILLAR İTİBARİYLE MARDAN PALACE

2009: AST 1989 Group’un 1.4 milyar dolarlık yatırımı olan Mardan Palace kapılarını misafirlerine açtı.
2015: Mardan Palace, bankalara olan ciddi miktardaki borç yükü nedeniyle icralık oldu ve satışa çıkarıldı.
2015: Antalya 6. İcra Müdürlüğü’nde yapılan ihale sonrası Mardan Palace’nin Halkbank tarafından alındığı duyuruldu.
2016: Mardan Palace’ın satış ihalesi, açılan dava sonucu feshedildi. Konu yargıya devredildi.
2017: Mardan Palace, rezervasyon alımlarını durdurdu.
2018: Oteldeki tüm çalışanların ilişiği kesildi, otel güvenlik görevlilerine teslim edildi.

Çok konuşulan o otelin son hali görüntülendi Bir zamanlar dünyaca ünlü isimler oradaydı

Salim Uzun
Salim Uzun
suzun@hurriyet.com.tr
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