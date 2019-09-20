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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
ELİF ERGU
20.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çok iyi iş

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
Çok iyi iş

Yaklaşık 4 yıl önce Boyner Grup ve Dünya Bankası-Uluslararası Finans Kurumu işbirliğiyle başlatılan ‘İyi İşler’ programı Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Bankası tarafından da 2018’de örnek uygulama seçilirken, Dünya Bankası’nın küresel ‘SheWorks’ raporuna da girerek dünyaya iyi bir örnek sunuldu.

KADIN girişimcilerin desteklenmesi için Boyner Grup ve Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ortaklığıyla 4 yıl önce başlatılan İyi İşler projesi yeni bir aşamaya taşındı. Perakende sektöründeki kadın girişimcilerin katıldığı “İyi İşler” programında belli bir aşamayı geçen kadınlar için Morhipo.com’da “İyi İşler Dükkanı” açıldı. İyi İşler Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı’nın tanıtımını da Boyner Grup Yönetim Kurulu üyesi Ümit Boyner, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Morhipo Genel Müdürü Şule Kuban yaptı. İyi İşler Dükkan’da el emeği çantalar, tasarım ürünler, hazır giyim, ayakkabı, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi farklı alanlarda üreten kadınların markaları var. Ayda 40 milyondan fazla trafiği olan Morhipo.com’da “İyi İşler” kadınlarının markaları olacak.

72 KADIN EĞİTİM ALDI

İyi İşler programı ilk olarak 2015’te Boyner Grup ve Dünya Bankası-Uluslararası Finans Kurumu işbirliğiyle Boyner Grup markalarına üretim yapan kadın işletme sahiplerine yönelik başlatılmıştı. 2018’de Boyner Grup-KAGİDER işbirliği ve Bank Of America-Merril Lynch’in desteğiyle tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili, çocuk ve bebek ürünleri gibi perakende sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren kadın işletmeleri bu programa dahil edildi. Bu kapsamda da 72 kadın girişimci eğitimlerden geçti. İlk adımda 24’ünün mağazası da Morhipo’ya taşındı. Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından da 2018’de iyi uygulama örneği olarak seçilen İyi İşler programı, ayrıca Dünya Bankası’nın küresel “SheWorks” raporuna da girerek dünyaya iyi örnek olarak sunuldu.

Çok iyi iş

MÜŞTERİ İYİ İŞİ ALIYOR

Boyner, güçlü bir ekonomi için kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çekerek, “Ekonomimizin kalitesinin artması, büyümesi ve refahın tabana yayılması için kadınların ekonomiye katılımı şart” dedi. Boyner, “Artık müşterilerimiz de aldıkları ürünün hikayesini, iyi ve adil koşullarda üretildiğini, çevreye, bitkilere, hayvanlara ve başka insanlara zarar vermeden üretilmesini daha fazla önemsiyor. Ürünlerimizin ve tedarikçilerimizin ‘iyiliği’ bu nedenle gittikçe daha da önem kazanıyor. İyi İşler Dükkanı ile kadın girişimcilerin pazara erişimine destek olurken, İyi İşler üreten kadınlar da Boyner Grup ve Morhipo.com’a değer katıyor” dedi.

1000 KADINA DOLAYLI DESTEK
KAGİDER Başkanı Emine Erdem de “İyi İşler, sadece programa katılan kadın girişimcilere değil, onların aracılığıyla kendi işletmelerinde istihdam edilen 1000’e yakın kadına da dolaylı olarak destek sağlayacağı için kadınlar güçlendikçe ekonomimiz de güçlenecek” dedi. Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, “İyi İşler Dükkan ile İyi İşler üreten kadın işletme sahiplerinin pazara erişim ve rekabet gücüne destek olacağız. Bundan sonra daha çok kadın girişimciyi Morhipo.com’da ağırlayacağımızı umuyorum” dedi.

HANGİ MARKALAR VAR

Anatolian Craft, Sherbet Design, Funny Light, BloominBag, GayaStone, Harmoni, Happy Hop, Mozza Nemesis Shoes, K’ai&Vrosi, Whip, Girl Boss,Optique, Bohcha, Minikom Baby, Shaqtiwe, Peshce, Freyja Concept, Accouchee.

Elif Ergu
Elif Ergu
eergu@hurriyet.com.tr
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