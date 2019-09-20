Çok iyi iş

KADIN girişimcilerin desteklenmesi için Boyner Grup ve Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ortaklığıyla 4 yıl önce başlatılan İyi İşler projesi yeni bir aşamaya taşındı. Perakende sektöründeki kadın girişimcilerin katıldığı “İyi İşler” programında belli bir aşamayı geçen kadınlar için Morhipo.com’da “İyi İşler Dükkanı” açıldı. İyi İşler Perakendede Kadın Girişimcileri Güçlendirme Programı’nın tanıtımını da Boyner Grup Yönetim Kurulu üyesi Ümit Boyner, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Morhipo Genel Müdürü Şule Kuban yaptı. İyi İşler Dükkan’da el emeği çantalar, tasarım ürünler, hazır giyim, ayakkabı, aksesuar, ev ve mutfak tekstili gibi farklı alanlarda üreten kadınların markaları var. Ayda 40 milyondan fazla trafiği olan Morhipo.com’da “İyi İşler” kadınlarının markaları olacak.

72 KADIN EĞİTİM ALDI

İyi İşler programı ilk olarak 2015’te Boyner Grup ve Dünya Bankası-Uluslararası Finans Kurumu işbirliğiyle Boyner Grup markalarına üretim yapan kadın işletme sahiplerine yönelik başlatılmıştı. 2018’de Boyner Grup-KAGİDER işbirliği ve Bank Of America-Merril Lynch’in desteğiyle tekstil, hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar, ev ve mutfak tekstili, çocuk ve bebek ürünleri gibi perakende sektörünün farklı alanlarında faaliyet gösteren kadın işletmeleri bu programa dahil edildi. Bu kapsamda da 72 kadın girişimci eğitimlerden geçti. İlk adımda 24’ünün mağazası da Morhipo’ya taşındı. Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası tarafından da 2018’de iyi uygulama örneği olarak seçilen İyi İşler programı, ayrıca Dünya Bankası’nın küresel “SheWorks” raporuna da girerek dünyaya iyi örnek olarak sunuldu.

MÜŞTERİ İYİ İŞİ ALIYOR

Boyner, güçlü bir ekonomi için kadınların çalışma hayatında daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çekerek, “Ekonomimizin kalitesinin artması, büyümesi ve refahın tabana yayılması için kadınların ekonomiye katılımı şart” dedi. Boyner, “Artık müşterilerimiz de aldıkları ürünün hikayesini, iyi ve adil koşullarda üretildiğini, çevreye, bitkilere, hayvanlara ve başka insanlara zarar vermeden üretilmesini daha fazla önemsiyor. Ürünlerimizin ve tedarikçilerimizin ‘iyiliği’ bu nedenle gittikçe daha da önem kazanıyor. İyi İşler Dükkanı ile kadın girişimcilerin pazara erişimine destek olurken, İyi İşler üreten kadınlar da Boyner Grup ve Morhipo.com’a değer katıyor” dedi.

1000 KADINA DOLAYLI DESTEK

KAGİDER Başkanı Emine Erdem de “İyi İşler, sadece programa katılan kadın girişimcilere değil, onların aracılığıyla kendi işletmelerinde istihdam edilen 1000’e yakın kadına da dolaylı olarak destek sağlayacağı için kadınlar güçlendikçe ekonomimiz de güçlenecek” dedi. Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, “İyi İşler Dükkan ile İyi İşler üreten kadın işletme sahiplerinin pazara erişim ve rekabet gücüne destek olacağız. Bundan sonra daha çok kadın girişimciyi Morhipo.com’da ağırlayacağımızı umuyorum” dedi.

HANGİ MARKALAR VAR



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