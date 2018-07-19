Çocukların giyimine 9.2 milyar lira harcandı
Türkiye'de çocuk hazır giyimde yüzde 9 artış yaşanırken 9.2 milyar lira harcama yaptı
ARAŞTIRMA kuruluşu İpsos tarafından hazırlanan Hazır Giyim Paneli verilerine göre; Türkiye'de 0-16 yaş arası çocuk hazır giyime harcanan miktar yüzde 9 arttı. Aileler, Mart 2017 ve Şubat 2018 arası 12 aylık dönemde yaklaşık 395 bin adet ürün alırken bunlara 9.2 milyar lira harcama yaptı.
Alınan ürün sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 6 azalırken harcanan miktar yüzde 9 artış gösterdi. Ayrıca, 0-16 yaş grubu içerisindeki tüm yaş gruplarında harcama artışı gözlemlenirken en çok artış 0-4 yaş grubundan gerçekleşti.
ORTALAMA 32 TL
Aileler, 0-16 yaş grubuna yılda 15 defa uğrarken her bir alışverişte 32 lira harcadı. Harcamalar içerisinde pantolon yüzde 13 ile en çok payı aldı. Bir önceki seneye oranla yüzde 2 artış gösteren spor ayakkabıları ise pantolondan sonra en çok para harcanan ürün oldu.
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