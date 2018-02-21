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Çocuk gıdalarına reklam ayarı

Hürriyet Haber
21.02.2018 - 23:28 | Son Güncelleme:

REKLAMVERENLER Derneği çatısı altındaki ‘Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu’nda yer alan gıda ve içecek firmaları, çocuklara sağlıklı hayat alışkanlıkları kazandırılması ve bu alışkanlıkların toplum genelinde yaygınlaştırılması amacıyla ‘Ulusal Gıda ve İçecek İttifakı - Türkiye Taahhüdü’nü hayata geçirdi.

Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, bu taahhüdü Coca Cola, Danone, Eti, Ferrero Türkiye, Mars Gıda, Mondelez International, Nestle, PepsiCo, Uludağ İçecek, Unilever ve Yıldız Holding’in imzaladığını ifade etti. Atılan imza ile çocuklara yönelik beslenme kriterlerine uygun olmayan ürünlerin reklamı yapılmayacak, aşırı tüketim özendirilmeyecek. Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu Sözcüsü Zekai Onur Avcı ise çocukların pazarlama faaliyetine maruz kalmasına kısıtlama yönünde inisiyatif aldıklarını belirtti. İttifakın aldığı
kararlar şöyle:

İzleyici kitlesinin yüzde 35’lik kısmı 12 yaşın altındaki çocuklar olan programlarda, ortak beslenme kriterlerini sağlamayan ürünlerin reklamı yapılmayacak.

- Reklamlar, ebeveyn otoritesine zarar vermeyecek, çocukları yanlış yönlendirmeyecek.

Çocuklar için piyasaya tuz, şeker ve doymuş yağ ve trans yağ asitleri azaltılmış seçenekler sunulması üzerinde çalışılacak.

Okullarda talep ve kabul edilenler dışında, ilköğretim okullarında ürünlerle ilgili iletişim yapılmayacak.

 

Etiketler: rekalm , gazetehaberleri , Çocuk
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