Çocuk gıdalarına reklam ayarı

Reklamverenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pura, bu taahhüdü Coca Cola, Danone, Eti, Ferrero Türkiye, Mars Gıda, Mondelez International, Nestle, PepsiCo, Uludağ İçecek, Unilever ve Yıldız Holding’in imzaladığını ifade etti. Atılan imza ile çocuklara yönelik beslenme kriterlerine uygun olmayan ürünlerin reklamı yapılmayacak, aşırı tüketim özendirilmeyecek. Sorumlu Reklamcılık Yürütme Kurulu Sözcüsü Zekai Onur Avcı ise çocukların pazarlama faaliyetine maruz kalmasına kısıtlama yönünde inisiyatif aldıklarını belirtti. İttifakın aldığı

kararlar şöyle:

- İzleyici kitlesinin yüzde 35’lik kısmı 12 yaşın altındaki çocuklar olan programlarda, ortak beslenme kriterlerini sağlamayan ürünlerin reklamı yapılmayacak.

- Reklamlar, ebeveyn otoritesine zarar vermeyecek, çocukları yanlış yönlendirmeyecek.

- Çocuklar için piyasaya tuz, şeker ve doymuş yağ ve trans yağ asitleri azaltılmış seçenekler sunulması üzerinde çalışılacak.

- Okullarda talep ve kabul edilenler dışında, ilköğretim okullarında ürünlerle ilgili iletişim yapılmayacak.