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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
19.11.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

CNR Fashionist, kapılarını açtı

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CNR Fashionist, kapılarını açtı

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık AŞ tarafından, Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı CNR Fashionist, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tekstil sektörünün geleceğine inandıklarını söyledi.
Gülle, "Sektörün temsilcileri, İstanbul Moda Fuarı için burada destek sözü verdi. Biz de TİM olarak sözün arkasındayız ve elimizden geleni yapacağız. Bu ülkenin ihracatının çıtasını yukarı çıkarmak için çaba sarf eden tüm temsilcilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

CNR Holding İcra Kurulu Üyesi Ali Bulut da abiye ve hazır giyim sektörünün 2 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için çalıştıklarını ifade ederek, "Bu sene fuarımıza 100’den fazla katılımcı firma, 400'den fazla marka katılıyor. Geçen seneye göre yüzde 60'lık bir büyüme yakaladık. 15 bin profesyonel alıcı kitlesinin gelmesini bekliyoruz. Yüzde 70'inin ön kaydını yapmış bulunuyoruz. Yurt dışından 1000 VIP katılımcıyı ağırlayacağız." diye konuştu.

Bulut, Osmanbey'in, tekstil sanayi sektörünün lokomotifi görevini ifa ettiğini, hedeflerinin dünyanın en büyük moda fuarını İstanbul'da yapmak olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN DAHA FAZLA ÜRETİME VE İHRACATA İHTİYACI VAR"
İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe ise "Türk hazır giyim sektörü olarak
Türkiye'nin geçmişinde vardık, bugün varız, yarın da var olacağız. İHKİB olarak İstanbul Moda Fuarı'nı gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Türkiye'nin daha fazla üretime ve ihracata ihtiyacı var." diye konuştu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Servet Samsama, Osmanbey'in, Türk tekstilinin markalarını ortaya çıkaran bir marka haline geldiğini belirterek, "Sadece Türkiye için değil, bölge ülkeleri için de çok önemli bir ticaret merkezi haline geldi. 135 ülke ile ticaret yapan Osmanbey, yıllık 1,5 milyar dolarlık ihracatıyla ülkemizi dünyaya açıyor. Fashionist için burada olduğumuz için mutluyuz. İhracatımızın yüzde 15'inden fazlasını gerçekleştiren tekstil sektörü Türkiye'nin ana ihracat güçlerinden birisidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı. Dünyanın önde gelen espor yarışçıları arasında gösterilen 21 yaşındaki Cem Bölükbaşı da fuarın açılış defilesinde hünerlerini podyuma taşıdı. Fuar, 21 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek. 

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