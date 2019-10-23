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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.10.2019 - 10:10, Son Güncelleme:

CNG ithalatı yapacaklarla ilgili düzenleme

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CNG ithalatı yapacaklarla ilgili düzenleme

Sıkıştırılmış doğal gaz ithalatı yapacak tüzel kişilerin ithalat lisansı almaları gerekecek.

Serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalatı yapacak tüzel kişilerin ithalat lisansı almaları zorunlu olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sıkıştırılmış doğal gaz ithalatına ilişkin usul ve esasların belirlendiği karara göre, serbest dolaşıma giriş rejimi çerçevesinde CNG ithalatı yapacak tüzel kişilerin ithalat lisansı almaları gerekecek.

İthal edilen CNG'nin ülkede taşınması ve teslim faaliyetleri, CNG iletim ve dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilecek.
Söz konusu lisans kapsamında ithal edilecek CNG'nin tüketicilere satışı, CNG iletim ve dağıtım, OtoCNG ve doğal gaz dağıtım lisansı sahibi tüzel kişilerce yapılabilecek.

Lisans sahipleri, talep edildiğinde ithal CNG'nin ve CNG'nin bulunduğu basınçlı kapların ilgili standartlara uygunluğunu belgelemekle yükümlü olacak.

EPDK'nin, mekanik endeksi olan ve endeksi dışardan görünen ön ödemeli sayaç, ön ödeme kitiyle irtibatlı mekanik sayaç veya göstergesi görünmeyen ve bulunmayan elektronik sayaçların arızalanması durumlarında yapılacak geriye dönük tahakkuka ilişkin kurul kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, dağıtım şirketleri tarafından gerçekleştirilecek geriye dönük tahakkuk işlemlerinde Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği çerçevesinde ilgili Bakanlık veya yetkili kuruluşun sayaç muayenesine ilişkin raporu esas alınacak.

Tüketicilerin geçmiş dönem tüketim miktarlarının hesaplanmasında dikkate alınacak süre bir yılı geçmeyecek.

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