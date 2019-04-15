Citigroup karını hafif artırdı
Citigroup net kârını ilk çeyrekte yüzde 2 oranında artırdı.
Aktiflerine göre ABD'nin üçüncü büyük bankası Citigroup yatırım bankacılığı gelirleri ve net faiz marjının artmasıyla birinci çeyrekte net kârının yüzde 2
arttığını açıkladı.
Banka birinci çeyrekte 4.71 milyar dolar net kâr açıklarken, hisse başına net kâr ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 1.68 dolardan 1.87 dolara yükseldi. Gelirler ise yüzde 2 düşüşle 18.58 milyar dolar oldu.
Refinitiv I/B/E/S verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 1.80 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı.
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