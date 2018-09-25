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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
25.09.2018 - 21:21, Son Güncelleme:

Cironun yüzde 8’i Ar-Ge’ye

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Cironun yüzde 8’i Ar-Ge’ye

Avrupa başta olmak üzere 40’tan fazla ülkeye 200’ün üzerinde tohum, tohum teknolojisi ve lisans ihracatı gerçek-leştirdiklerini anlatan May Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Yormazoğlu, “May Tohum olarak yıllık ciromuzun yüzde 8’ini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz” dedi.

Sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının ıslah çalışmaları, üretimi, pazarlama ve satışı konularında 1978 yılından bu yana faaliyet gösteren May Tohum, Ar-Ge yatırımlarına her geçen yıl arttırarak, devam ediyor. 1997 yılında, hibrit ayçiçeği ile ıslah faaliyetlerine başladıklarını anlatan May Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Yormazoğlu, “Bugün, hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, pamuk ve fasulye türlerinde gerçekleştirdiği nitelikli tohum ıslah çalışmaları sonucunda, 40’tan fazla ülkeye, 200’ün üzerinde tohum, tohum teknolojisi ve lisans ihracatı gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de 5 lokasyonda, 40 Ar-Ge çalışanı ile Ar-Ge faaliyetlerini sürdürüyoruz. May Tohum olarak yıllık ciromuzun yüzde 8’ini Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz” dedi.

Cironun yüzde 8’i Ar-Ge’ye

NİTELİKLİ PERSONEL

Yusuf Yormazoğlu, yaptıkları çalışmaların önemine değinerek, şöyle konuştu: “İzmir, Bursa ve Adana’da bulunan Ar-Ge istasyonlarında, ‘Yerinde ıslah’ stratejisi ile Türk çiftçisi ve hedef coğrafyalar için toprak ve iklim şartlarına en uyumlu, stres şartlarına en dayanıklı ve verimli tohum çeşitlerini geliştiriyoruz. Nitelikli Ar-Ge konusuna her zaman öncelik veriyoruz. Yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Gerek nitelikli personel yatırımları, gerekse ıslah konusundaki teknolojik altyapı yatırımlarımız artarak, devam ediyor. Bu yıla kadar, Bursa başta olmak üzere, Adana’da hibrit mısır ve pamuk üzerine, Trakya’da hibrit ayçiçek, Bursa Yenişehir’de de fasulye ve ilgili hatların çoğaltımı konusunda çalışan 4 Ar-Ge merkezimizde ıslah çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bu yıl, Ar-Ge istasyonlarımıza bir yenisini daha ekledik.

Nisan ayında, İzmir Torbalı’da faaliyete geçen yeni Ar-Ge istasyonumuzda, danelik ve silajlık mısır ile pamuk konularında ıslah faaliyetleri çalışmalarına başladık. Bununla birlikte, Bursa Yenişehir’de bulunan Ar-Ge istasyonumuzu, daha kapsamlı çalışmalar yapabilmek adına Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’ne taşıdık. Buradaki istasyonumuzda, mısır ve fasulye türlerinde ıslah faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Mustafakemalpaşa’daki yeni Ar-Ge istasyonumuzda, ürün geliştirme ekibimiz, sanayi ve taze pazara uygun tatlı mısır, bezelye, sanayi domatesi ve ıspanak türlerindeki çeşit adaptasyon çalışmalarını da sürdürmektedir.”

Yormazoğlu, “Ciromuzun yüzde 8’ini Ar-Ge çalışmalarına ayırarak, dünya ölçeğinde rekabetçi olacak şekilde yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz” dedi.

DRONE İLE TARLAYI GÖZETLİYOR

TOHUM ıslahı konusunda, dünyadaki yeni teknoloji ve eğitimleri yakından takip ettiklerine de vurgu yapan Yormazoğlu, “May Tohum olarak her biri alanında uzman Ar-Ge ekibimizle dünyadaki teknoloji ve eğitim çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Şu an, 10 tanesi doktora ve yüksek lisans seviyesinde uzman ıslahçı olan, toplamda 40 kişiden oluşan Ar-Ge ekibimiz bulunmakta. Drone teknolojisini Ar-Ge ve üretim ekibimiz kullanmaya başladı. Ekibimiz, böylece tarladaki bitki sağlığı ve bitkinin gelişimi hakkında detaylı bilgiler elde edebilecek ”dedi.

Cironun yüzde 8’i Ar-Ge’ye

LİSANS İHRACATI BİLE YAPIYOR

Rekabetçi ürünler üzerine çalıştıklarını dile getiren May Tohum Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Yormazoğlu, “Tarla bitkilerinde hibrit ayçiçeği, hibrit mısır, pamuk ve sebzede fasulye türlerindeki yatırımlar, rekabetçi çeşit geliştirme ve geliştirilen çeşitleri Avrupa Birliği, Orta Doğu, Karadeniz kuşağı, Orta Asya ve Afrika’ya kadar olan coğrafyada en etkili şekilde tanıtıp, pazarlama temeline dayanmakta. Yaptığımız Ar-Ge faaliyetleri sonucu, bugün, 40’ın üzerindeki ülkeye tohum ihraç eden marka olmanın ötesinde, May markası ile yurtdışına lisans satan Türk tohum firması olduk” diye konuştu.

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