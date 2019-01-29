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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
29.01.2019 - 07:15, Son Güncelleme:

Çipras asgari ücretin 650 euro olmasını istedi

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Çipras asgari ücretin 650 euro olmasını istedi

10 yıldır asgari ücrette artışa gitmeyen Yunanistan'da Başbakan Çipras asgari ücretin 650 euro olmasını teklif etti.

Yunanistan'da hükümet, ekonomik krizden çıkmaya çalışan ülkede yaklaşık 10 yılın ardından asgari ücreti artırma kararı aldı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "10 yıl süren maaş kesintilerinden sonra, bir başka tarihi adım atmak için sizlere çağrıda bulunuyorum. Asgari ücretin 650 avro olarak belirlenmesi teklifimi onaylamanızı istiyorum." dedi.

Önerisine bakanların alkışla karşılık verdiği Çipras, "Tepkinizden teklifimin kabul edildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Çipras ayrıca, 25 yaş altı gençlere uygulanan daha düşük asgari ücret yerine her yaş grubuna aynı asgari ücretin verileceğini kaydetti.

YÜZDE 11 ARTIŞ

Ağustos 2018'de yaklaşık 8 yılın ardından kurtarma paketi programından çıkan ülkede, asgari ücret 586 avro, gençler için asgari ücret ise 510 avro düzeyinde bulunuyor. Kemer sıkma önlemleri kapsamında asgari ücret 2012 yılında yüzde 22 oranında kesintiye uğramıştı.

Çalışma Bakanı Efi Ahçioglu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, normal asgari ücrette artışın yaklaşık yüzde 11, gençlerde ise yüzde 27 olacağını belirtti.

Ahçioglu, "Artış, yaş farkı olmaksızın herkese 1 Şubat'tan itibaren uygulanacak." ifadelerini kullandı.
Yunan hükümeti 2018'de yüzde 2,1, bu yıl ise yüzde 2,5 büyüme oranı öngörüyor. Ülkede işsizlik oranı son yıllarda gerileyerek yüzde 18,6'ya düştü.

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