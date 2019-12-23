CIO Ödülleri 10. kez sahiplerini buldu

Türkiye’de şirketler hızla dijital dönüşüm ile iş yapış biçimlerini değiştirmeye devam ederken, teknoloji yöneticileri bu dönüşüme liderlik etmeye devam ediyor.Şirketlerin teknolojiden sorumlu yöneticileri olan CIO’lar, kurumlarının teknoloji altyapılarını güçlendirip devamlılığı sağlarken aynı zamanda dijitalleşme ile daha kârlı, hızlı ve çevik bir organizasyona dönüşümü önderlik ediyorlar. CXO Medya tarafından organize edilen CIO Ödülleri programı, bu dönüşümü gerçekleştirmiş olan teknoloji yöneticilerini seçkin bir jüri ile tespit ederek onurlandırmaya devam ediyor.







Bu sene onuncu kez düzenlenen CIO Ödülleri programında 20 farklı şirketin teknoloji yöneticisi ödül almaya hak kazandı. Feriye Sarayında gerçekleştirilen ödül törenine Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin CIO’larının yanı sıra, teknoloji şirketlerinin yöneticileri katıldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını gerçekleştiren CXO Update dergisi Yayın Yönetmeni Murat Yıldız, dijitalleşmenin iş yapış biçimlerini hızla değiştirdiği bu dönemde ödüllendirme etkinliklerinin şirketler açısından önemli bir motivasyon olduğunu belirterek şöyle dedi, “CIO Ödülleri 10 yıldır teknoloji liderlerinin başarılılarının herkes tarafından tanınması ve tüm şirketlere örnek olması hedefiyle yola çıktı. Ödüllendirmelerde özellikle şirketlerdeki dönüşümü ve kuruma kattığı faydayı ölçmeye çalıştık. Bu sene ödüllendirme programına katılan onlarca projenin ciddi bir dönüşüm geçirdiğini görüyoruz. Artık yapay zeka, robotik süreçler, ileri düzey analitik, mobil uygulamalar ve müşteri deneyimini dönüştüren uygulamaların ağırlıkta olduğunu gördük. Sektörlerde de ciddi bir değişim var. Ödüllendirme programımıza geçtiğimiz yıllarda banka, Telekom ve holding katılımları yüksekken bu sene özellikle perakende sektöründeki katılımlar dikkat çekici. Artık her ölçekteki şirket, dijitalleşme ile daha karlı ve hızlı bir operasyona dönüşmek için gayret gösteriyor. Türkiye’deki kurumsal teknoloji altyapısının güçlenmesi ve ekosistemin büyümesi için bu önemli bir gösterge. Umuyoruz 2020 yılında çok daha büyük bir organizasyon ile çok daha fazla şirketteki başarılı projeleri ödüllendirme fırsatı yakalarız.”



CIO Ödülleri etkinliğinde şu CIO’lar başarılı projeleri ile ödül almaya hak kazandılar:





