Çinlilerin gözü köprü ve yolda

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul’dan Avrasya Tüneli’ne, Gebze-Halkalı banliyö hattından Türk Telekom’a kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolundaki işletmecilerin hisse devrine ilişkin Turhan, konsorsiyumda Astaldi’nin bulunduğunu belirterek, “Astaldi ekonomik sıkıntı yaşıyor, dünya genelinde. Hisselerini devretmek istiyor. Sözleşmesi gereği bu projeleri finanse eden bankaların, burada yapılacak her türlü hisse devri, hak devri, sözleşme revizyonununda bilgilendirmek ve onayını almak zorunda. Haklarının herhangi bir şekilde gasp edilmemesi için. Bununla ilgili şu anda piyasa değerlendirmesi yapılıyor. ‘Burası bir işletme bu şirketin değeri ne? Bundan sonraki değeri ne olacak?’ Hisselerine talipliler var. Kendi ortakları içinde de dışarıdan da var. Çinliler de ilgileniyor. Onlar da Astaldi’nin hisseleriyle ilgili değer belirlemesi yapıyorlar. Bunların hepsi hem finans kuruluşu hem de idarenin onayına tabidir” dedi.

Aşırı kur artışı nedeniyle firmaların, finans kuruluşlarına yüksek faiz ödeme durumunda kaldığını ve kendilerine başvurduğunu belirten Turhan, “Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-İzmir Otoyolu sözleşmelerinde yılda bir defa tutar belirleniyor. Bununla ilgili 2018’de yaşanan aşırı kur değişikliği nedeniyle firmalar bize başvurdu. Burada mağduriyetin giderilmesi adına hem kamunun hem de görevli şirketin hak ve hukukunu koruma adına Hazine’deki arkadaşlarımızla nasıl bir çözüm yapılacağı konusunda çalışmalar devam ediyor. Arışı kur artışı dolayısıyla görevli şirketler, finans kuruluşlarına yüksek faiz ödeme durumunda kalıyor. Bunu biz, eğer kuru yılda iki defa yaptığımızda ne kadarlık avantaj sağlayacaksa görevli şirketin süresinden bunu keserek, kamunun hakkını korumak niyetindeyiz” dedi.

İHLAL ETMİYORUZ

Kanal İstanbul’un son durumuyla ilgili bilgi veren Turhan, “Kanal İstanbul ile Montrö sözleşmesinin hükümlerini açık ya da örtülü hiçbir şekilde ihlal etmiyoruz. Kanal İstanbul ile alternatif su yolu açılmış olacak. ÇED raporunun onayını bekliyoruz” dedi.

TELEKOM’U İNŞALLAH YÜKSEK FİYATA SATARIZ

TÜRK Telekom hisseleriyle ilgili de konuşan Turhan, şunları söyledi: “Türk Telekom hisseleri 2026’ya kadar OTAŞ’taydı. Bu firmanın temerrüde düşmesi sonucu bankalar hisseleri aldı. Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesi şu an bankalarda. Etkin yönetim sayesinde şirket bu yılın son çeyreğinde 2,2 milyar lira kar etti. Borsada değeri yüzde 25 arttı. İnşallah böyle devam eder yüksek fiyata satarız.

İŞLETMECİ KURA GÖRE FİYAT BELİRLİYOR

- CAHİT Turhan, duyurulduğu gün “internet sitesine sehven konuldu” denilerek geri çekilen Avrasya Tüneli zammıyla ilgili, olarak da şu değerlendirmelerde bulundu: “İşletmeci firma kurlara göre fiyat belirliyor. Daha sonra idare, uygulamanın eski fiyatlarla devam edilmesine karar verdi. O şekilde devam ediyor.”

HAT SİNYALLİ BİR ŞEKİLDE AÇILACAK

- TURHAN, Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili sorular üzerine de, “sinyal olmazsa olmaz değil” tabirinin kendisiyle özdeşleştirildiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Olmazsa olmaz değil, 6 bin kilometrelik demiryolu hattını, sinyalizasyonsuz çalıştırıyoruz. Ankara-Sincan arasında sinyalizasyon çalışmaları şubat sonu bitiyor. Ankara-Kayaş arasında ise mart ayı sonunda tamamlanmış olacak. Sinyal olmadığı için yüksek hızlı tren sistemine göre işletilmiyordu.”

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ PİYASAYI KOKLUYOR

BAKAN Turhan, köprü ve otoyolların geçmişte olduğu gibi bir özelleştirmeye konu olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de “Özelleştirme İdare Başkanlığı, bu konuda piyasayı kokluyor. Uygun ortam ve şartlar doğduğunda tabii ki, bu konuları özelleştirmeyi deneyecektir” dedi.