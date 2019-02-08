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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
08.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çinlilerin gözü köprü ve yolda

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
Çinlilerin gözü köprü ve yolda

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul-İzmir otoyolundaki işletmecilerin hisse devrine ilişkin konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, “Astaldi firması dünya genelinde bir ekonomik sıkıntı yaşıyor ve hisselerini devretmek istiyor. Hisselere talipliler var. Çinliler de ilgileniyor” dedi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kanal İstanbul’dan Avrasya Tüneli’ne, Gebze-Halkalı banliyö hattından Türk Telekom’a kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul-İzmir Otoyolundaki işletmecilerin hisse devrine ilişkin Turhan, konsorsiyumda Astaldi’nin bulunduğunu belirterek, “Astaldi ekonomik sıkıntı yaşıyor, dünya genelinde. Hisselerini devretmek istiyor. Sözleşmesi gereği bu projeleri finanse eden bankaların, burada yapılacak her türlü hisse devri, hak devri, sözleşme revizyonununda bilgilendirmek ve onayını almak zorunda. Haklarının herhangi bir şekilde gasp edilmemesi için. Bununla ilgili şu anda piyasa değerlendirmesi yapılıyor. ‘Burası bir işletme bu şirketin değeri ne? Bundan sonraki değeri ne olacak?’ Hisselerine talipliler var. Kendi ortakları içinde de dışarıdan da var. Çinliler de ilgileniyor. Onlar da Astaldi’nin hisseleriyle ilgili değer belirlemesi yapıyorlar. Bunların hepsi hem finans kuruluşu hem de idarenin onayına tabidir” dedi.

Aşırı kur artışı nedeniyle firmaların, finans kuruluşlarına yüksek faiz ödeme durumunda kaldığını ve kendilerine başvurduğunu belirten Turhan, “Kuzey Marmara Otoyolu ile İstanbul-İzmir Otoyolu sözleşmelerinde yılda bir defa tutar belirleniyor. Bununla ilgili 2018’de yaşanan aşırı kur değişikliği nedeniyle firmalar bize başvurdu. Burada mağduriyetin giderilmesi adına hem kamunun hem de görevli şirketin hak ve hukukunu koruma adına Hazine’deki arkadaşlarımızla nasıl bir çözüm yapılacağı konusunda çalışmalar devam ediyor. Arışı kur artışı dolayısıyla görevli şirketler, finans kuruluşlarına yüksek faiz ödeme durumunda kalıyor. Bunu biz, eğer kuru yılda iki defa yaptığımızda ne kadarlık avantaj sağlayacaksa görevli şirketin süresinden bunu keserek, kamunun hakkını korumak niyetindeyiz” dedi.

İHLAL ETMİYORUZ

Kanal İstanbul’un son durumuyla ilgili bilgi veren Turhan, “Kanal İstanbul ile Montrö sözleşmesinin hükümlerini açık ya da örtülü hiçbir şekilde ihlal etmiyoruz. Kanal İstanbul ile alternatif su yolu açılmış olacak. ÇED raporunun onayını bekliyoruz” dedi.

TELEKOM’U İNŞALLAH YÜKSEK FİYATA SATARIZ

TÜRK Telekom hisseleriyle ilgili de konuşan Turhan, şunları söyledi: “Türk Telekom hisseleri 2026’ya kadar OTAŞ’taydı. Bu firmanın temerrüde düşmesi sonucu bankalar hisseleri aldı. Türk Telekom’un yüzde 55’lik hissesi şu an bankalarda. Etkin yönetim sayesinde şirket bu yılın son çeyreğinde 2,2 milyar lira kar etti. Borsada değeri yüzde 25 arttı. İnşallah böyle devam eder yüksek fiyata satarız.

İŞLETMECİ KURA GÖRE FİYAT BELİRLİYOR

- CAHİT Turhan, duyurulduğu gün “internet sitesine sehven konuldu” denilerek geri çekilen Avrasya Tüneli zammıyla ilgili, olarak da şu değerlendirmelerde bulundu: “İşletmeci firma kurlara göre fiyat belirliyor. Daha sonra idare, uygulamanın eski fiyatlarla devam edilmesine karar verdi. O şekilde devam ediyor.”

HAT SİNYALLİ BİR ŞEKİLDE AÇILACAK

- TURHAN, Ankara’daki hızlı tren kazasıyla ilgili sorular üzerine de, “sinyal olmazsa olmaz değil” tabirinin kendisiyle özdeşleştirildiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Olmazsa olmaz değil, 6 bin kilometrelik demiryolu hattını, sinyalizasyonsuz çalıştırıyoruz. Ankara-Sincan arasında sinyalizasyon çalışmaları şubat sonu bitiyor. Ankara-Kayaş arasında ise mart ayı sonunda tamamlanmış olacak. Sinyal olmadığı için yüksek hızlı tren sistemine göre işletilmiyordu.”

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ PİYASAYI KOKLUYOR

BAKAN Turhan, köprü ve otoyolların geçmişte olduğu gibi bir özelleştirmeye konu olup olmayacağına ilişkin soru üzerine de “Özelleştirme İdare Başkanlığı, bu konuda piyasayı kokluyor. Uygun ortam ve şartlar doğduğunda tabii ki, bu konuları özelleştirmeyi deneyecektir” dedi.

 

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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