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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
03.08.2019 - 11:34, Son Güncelleme:

Çinliler Türk kirazını sevdi

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Çinliler Türk kirazını sevdi

Türkiye ve Çin arasında imzalanan protokolle "ürünün 16 gün soğuk havada bekletilmesi" şartının kaldırılmasının ardından temmuzda ihracatına başlanan Türk kirazı, Çinliler tarafından beğenildi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıllardır Çin pazarı üzerinde durduklarını söyledi. 

Türk ihracatçısı açısından Çin pazarının önemli olduğunu dile getiren Yazgan, bu yıl imzalanan protokolle temmuz ayından itibaren Çin'e kiraz ihracatına başladıklarını ifade etti. 

Yazgan, ihracatın sezonun ortasında başlamasına rağmen yüksek miktarda gerçekleştiğini belirterek şöyle devam etti: 
"Fümigasyon tekniğiyle zararlılardan arındırılan 700 ton kirazı Çin'e ihraç ettik. Ürünün niteliği açısından Çin pazarından gelen bildirimlere baktığımızda oldukça beğenildiği söyleniyor. Fümigasyon değerlerimizin biraz yüksek olduğunu düşünüyoruz. Yani zararlıları yok etmek için kullandığımız ürün miktarının fazla olduğu düşüncesiyle daha düşük dozlarda, ürünün raf ömrünü artırabileceğimiz yeni bir çalışmayı başlatmayı hedefliyoruz. Çin bizim için çok önemliydi. Bu yıl itibarıyla Çin'e girişimiz çok hızlı oldu. İhracatımız sezonun başında başlamış olsaydı çok daha yüksek bir kapasiteyle Çin pazarına ürünümüzü gönderme şansımız olabilecekti." 

"ABD-ÇİN EKONOMİK SAVAŞI TÜRKİYE'YE YARADI"

Özelikle Afyonkarahisar bölgesinde iklimsel olumsuzlardan dolayı kiraz ihracatından istedikleri sonucu elde edemediklerini anlatan Yazgan, "Kirazın olgunlaşma döneminde yoğun yağış aldık. Kirazın en büyük problemi de yağmur ve buna bağlı çatlamalar. Çin'e özellikle Afyonkarahisar'dan ihracat yapmayı planlıyorduk ancak bu bölgede sınırlı kaldık." dedi. 

Yazgan, Çin ile ABD'nin ekonomik anlamdaki çatışmalarının Türk yaş sebze ve meyve sektörü için avantaj haline geldiğini belirterek, "Bizim için oradaki en büyük problemlerden biri vergi yükümlülükleriydi. Çin'de ithalat vergisi çok yüksekti. ABD daha düşük kalıyordu ama karşılıklı politik yaklaşımlardan dolayı oradaki gümrük vergileri ABD aleyhine artınca Türkiye için bir avantaj haline döndü. Biz de bunu çok anlamlı şekilde kullandık." diye konuştu. 
Çin'e kiraz ihracatının bu yıl için tamamlandığını dile getiren Yazgan, "Sadece raf ömrünün kısa olmasıyla ilgili olumsuz bir geri dönüş aldık. Onun dışındaki tüm bildirimler, kalite, nitelik ve tat açısından kesinlik son derece olumlu. Gelecek yıl bin tonlarla ifade edebileceğimiz rakamlara çıkacağız." ifadesini kullandı. 

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