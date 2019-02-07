Çinliler o alanda rekor kırdı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇinliler o alanda rekor kırdı
GeriEkonomi Çinliler o alanda rekor kırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
07.02.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

Çinliler o alanda rekor kırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çinliler o alanda rekor kırdı

Çin'de Domuz Yılı nedeniyle resmi tatil devam ederken halk sinemalara yoğun ilgi gösterdi. 1 günde 210 milyon dolarlık gişe hasılatı ile rekor kırıldı.

Çin halkının Bahar Bayramı tatilinde sinemalara akın etmesiyle ülkedeki tek günlük gişe rekoru kırıldı.

İnternet üzerinden bilet satış hizmeti sağlayan Maoyan şirketi tarafından verilen bilgiye göre, ülke genelindeki sinemalarda Domuz Yılı'nın ilk günü olan 5 Şubat'ta toplam 1 milyar 430 milyon yuanlık (210 milyon ABD Doları) gişe hasılatı elde edildi.

Çin Halk Radyosu'nun haberine göre, Çin'deki sinema salonları, en yoğun dönemlerini Bahar Bayramı tatilinde yaşıyor. Ülkede bir önceki tek günlük gişe rekoru ise 1,27 milyar yuanla 2018'de Ay takvimine göre yılın ilk gününde kırılmıştı.

Dünyanın ikinci büyük film piyasasına sahip Çin'de geçen yıl 60,9 milyar yuandan fazla gişe geliri sağlandı.

Bahar Bayramı döneminde bu yıl da vizyonda yerli yapımlar ağırlıkta olurken, 5 Şubat günü en çok gişe hasılatı elde eden üç yapımın da komedi filmi olması dikkat çekti. 403 milyon yuanlık gişe hasılatıyla ilk sırada yer alan yönetmen Ning Hao'nun "Crazy Alien" filmini, Han Han'ın yönettiği "Pegasus" ve Stephen Chow'un yönettiği "The New King of Comedy" izledi.

Çin'in ilk dev bütçeli bilim kurgu filmi olan "The Wandering Earth" ile "Boonie Bears: Blast Into The Past" adlı animasyon filmi de geleneksel Ay takvimine göre yılın ilk gününde gişe hasılatı açısından dördüncü ve beşinci sıralarda yer aldı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakan Kurum: Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma hedefiyle yola çıktık

Bakan Pekcan Davos temaslarını değerlendirdi

Almanya’da saksıda gördü, köyünde yetiştirmeye başladı

Gurbetçi olarak geldi! "Made in Turkey" imzasını dünyaya tanıtıyor