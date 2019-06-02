Çinliler, Maraş dondurması için kuyrukta

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇinliler, Maraş dondurması için kuyrukta
GeriEkonomi Çinliler, Maraş dondurması için kuyrukta
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
02.06.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

Çinliler, Maraş dondurması için kuyrukta

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çinliler, Maraş dondurması için kuyrukta

Çinlilerin Maraş dondurmasını sevmesi üzerine girişimciler harekete geçti ve Maraş dondurması ve ustalarını Çin'e götürmeye başladılar.

Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turistlerin Maraş dondurmasına olan ilgisini gören Çinli girişimciler, ülkede birbiri ardına dondurmacı açmaya başladı. Çinli girişimcilerin ülkelerine Türk dondurma ustalarını götürmelerinde de artışlar yaşanırken; Çinliler yapılan dondurma şovu izleyerek, dondurma almak için metrelerce uzayıp giden kuyruklarda kendilerine sıra gelmesi için uzun süre bekliyor. 

Geçtiğimiz yıl yüzde 59 artışla 394 bin Çinli Türkiye'ye geldi. Bu yılın ilk 4 ayında da Çinli turist sayısında artış devam ederken Ocak - Nisan dönemi verilerine göre 126 bin Çinli turist Türkiye’yi ziyaret etti. Artışın bu hızla devam etmesi halinde 2 yıl sonra Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist sayısı Çin İstanbul Başkonsolosu Cui Wei’nin öngörüsüne göre, 1 milyona çıkacak. China Southern ve Sichuan Havayolları gibi Çinli havayolu şirketlerinin ve yeni noktalardan uçuşların başlamasıyla beraber ise bu yıl Türkiye’ye gelen Çinli turist sayısının 500 bini bulacağı tahmin ediliyor.

Çinli turistlerin Türkiye’yi ziyaret etiklerinde lezzeti ve ustalarının yaptığı şov eşliğinde verilen Maraş dondurmasına ilgi, Çinli girişimcilerin de dikkatini çekti. Çin’de girişimciler Türk ustalar ile anlaşarak ülkelerine dondurmacı açmaya başladı. 

DONDURMA KUYRUĞU

Çinli girişimcilerinin ülkelerine Türk dondurma ustalarını götürmelerinde de artışlar yaşanırken, yapılan şov eşliğinde dondurma almak için Çinliler metrelerce uzayıp giden kuyruklarda sıranın kendilerine gelmesini bekliyorlar. Çin’in Xiamen kentinin en önemli caddesinde açılan ve Türk ustanın çalıştığı dondurmacı da büyük ilgi görüyor. Çinliler, dondurma ustasının sergilediği şovu görüntüleyerek arkadaşları ile de paylaşıyor. Bunun yanı sıra günde 100 bin kişinin ziyaret ettiği, Türkiye’nin de katılımcıların da olduğu Pekin’de açılan Botanik Fuarı’nda Türkiye bölümünde yer alan Maraş dondurmacısı önünde Çinliler sıraya girdi. 

"GELİN TATLICI AÇIN"

Çinin en önemli eyaletlerinden biri olan 38,5 milyon nüfusa sahip Fujian eyaletinin Dışışleri Ofisi Başkanı Wang Tianming, Türk tatlıcılarını Çin’e çağırdı. Daha önce ziyaret ettiği İstanbul’da kendisine ikram edilen Türk tatlılarını çok beğendiğini dile getiren Tianming, "Geçen seferki ziyaretimde fark ettim ki siz tatlı konusunda uzmansınız. Eğer Türkiye’den tatlıcılar buraya gelirse kesinlik çok güzel iş yapar" dedi.

JAPONLAR DA MARAŞ DONDURMASINI MERAK EDİYOR

Çinliler gibi Japonlar da Maraş dondurmasını merak ediyor. Dünyada en çok kullanılan arama motoru Google'un daha önceki verilerine göre Japonya'da Türkiye ile ilgili en çok aranan konular arasına Maraş dövme dondurmasının da listeye girmesi dikkat çekmişti. Japonların dondurmayı araştırması ise ustaların yaptığı şovundan kaynaklanıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Mayıs ayında adeta patladı
Noterlerde bayram mesaisi
"Cep"te habersiz abonelik sona erecek
Çukurova'nın "bayram şekeri" Cezerye