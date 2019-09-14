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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Gülistan ALAGÖZ
14.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çinliler 90 daireye 95 milyon TL ödedi

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
Çinliler 90 daireye 95 milyon TL ödedi

İç pazarda zorlu bir dönemden geçen gayrimenkul sektörü yabancıya satışla moral buluyor.

Ağırlıklı olarak Körfez ülkelerine yapılan satışla birlikte son dönemde Çinli yatırımcıların da Türkiye’ye ilgisinin arttığı belirtiliyor. Öyle ki Çinli bir yatırımcı grubun İstanbul’da tamamlanan bir gayrimenkul projesinden 90 dairelik blok aldığı açıklandı. Yabancılara gayrimenkul satan Nevita International adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, Çinli bir vatandaşlık şirketine tek kalemde 95 milyon liralık blok satış yaptıklarını açıkladı. Faruk Akbal, “Kendi vatandaşları adına toplu alımlar gerçekleştiren Çinli vatandaşlık şirketi 2020 sonuna kadar 500 milyon liralık alım yapmayı hedefliyor. Bizde başka satışlar için de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Çinlilerin Portekiz, Yunanistan ve Avrupa’ya ilgisi yoğundu ama artık rotayı Türkiye’ye çevirdiler” diye konuştu.

YÜZDE 35 ARTIŞ

Akbal, Türkiye’nin yabancıya konut satışından yıllık 5-6 milyar dolar bandında gelir sağlandığını hatırlatarak, “Pazarı çeşitlendirip Türkiye’nin yabancıya konut satışında üst lige sıçraması gerekiyor. Bunun da yolu yeni pazarlardan geçiyor. 2013 yılında başlayan mütekabiliyet yasası sonrası geçen yıla kadar ortalama 20 bine yaklaşan yabancıya konut satış adedi 2018’de 39 bin adet olarak gerçekleşti. Bu sene ilk 7 ay itibariyle de yüzde 65 artış söz konusu. Nitekim geçen yıl ilk 7 ayda 14 bin 600 konut yabancıya satılırken, bu sene aynı dönemde 24 bin 100 adet konut yabancıya satıldı. Toplamda yıl sonunda 50 bine yakın konutun yabancıya satılacağı öngörülüyor” şeklinde konuştu.

DERNEK KURULUYOR

TÜRKİYE’de ciddi bir ihracat kalemi oluşturduklarını kaydeden Akbal, “Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nurettin Nebati ile gerçekleştirdiğimiz toplantıda başta Türkiye’nin daha güçlü tanıtımı, sektörün regülasyonuna katkı, ihracatçı sayılmamız gibi konulara altyapı oluşturmak adına dernekleşme ihtiyacı ortaya çıktı. Dolayısıyla yabancıya konut satışı yapan profesyoneller ve bizimle birlikte çalışan iş ortaklarımızla, uluslararası yatırım ve danışmanlık sağlayan markalarla dernekleşmek için çalışıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yapıldı. Önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ardından sektörün dernekleri ile görüşmelere başlıyoruz” diye konuştu.

Gülistan ALAGÖZ
Gülistan ALAGÖZ
galagoz@hurriyet.com.tr
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