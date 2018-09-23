Çinli yatırımcılar ‘zirve’ için geliyor

26 Eylül’de Çinli ve Türk yatırımcılar İstanbul Grand Hyatt Otel’de bir araya gelmeye hazırlanıyor. İkincisi düzenlenecek olan Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi’nde Türkiye ve Çin arasında yapılabilecek işbirlikleri gündeme gelecek. Zirvenin organizatörü Eski Ekonomi Bakanı ve Çelebi Stratejik Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Işın Çelebi, zirveyi Çinli Senstone Capital ile birlikte organize ettiklerini söyledi. Özellikle 2019’da döviz kazandırıcı hizmetlerin çok daha fazla önem taşıyacağına dikkat çeken Çelebi, “Ülkemiz için İhracat gelirleri, turizm gelirleri ve yabancı sermaye girişi çok önemli. Bu kapsamda Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan öne çıkan ülkeler arasında. Bu ülkeler ile ekonomik ilişkilerimizin de AB ve ABD kadar gelişmiş olması gerekiyor. ABD’nin 18 milyar dolar, Çin’in ise 11 milyar dolar gayrisafi milli hasılası var. Gelecek 10 yılda Çin, ABD ile eş düzeye gelebilir. Bugün ABD’nin Çin’e karşı korumacılık önlemleri alması da bu endişeden kaynaklı. Dünyada teknoloji ihracatında Çin en başta. Türkiye’ye yabancı sermaye ve teknoloji girişi açısından Çin ile bir işbirliği yapmanın doğru olduğunu düşündük. Bu konuda son yıllarda biz de bir çalışma içine girdik. 26 Eylül’de Türkiye’de yapılacak toplantı da yaptığımız çalışmalar arasında büyük önem taşıyor. Sağlık turizmi, hijyenik gıda ve dizi film sektörüne yönelik ilişkiler nasıl gelişir onu tartışacağız. Çinli Senstone Capital, Alibaba düzeyinde bir kuruluş. Onlarla işbirliği içindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy açılışını yapacağı zirve sonrasında gelecek 1 haftada da çalışmalar devam edecek. Türkiye’nin en büyük tur operatörleri ile Çinli büyük tur operatörleri, oteller, film yapımcıları bir araya gelecek. Türkiye’ye ciddi bir yabancı sermaye girişi sağlamak için gayret sarf edeceğiz. Bu toplantının amacı bu.”

OTEL VE KAFE ZİNCİRİ

Zirvenin ardından Türkiye’ye çok büyük bir kaynak girişinin olabileceğinin sinyallerini veren Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü: “Senstone Capital, elindeki, Kentucky ve Pizza Hut hisselerini sattı. Buradan elde ettiği geliri, sağlık turizmi ve hijyenik gıdaya yatırım yapmak istiyor. Türkiye’ye otel satın alma ile giriş yapabilir. Ayrıca kafe zinciri ile de görüşme halinde. Eğer anlaşma olursa bu markayı global anlamda büyütmek istiyor. Zirve ile Türkiye’nin bu ortamından çok daha güçlenerek çıkmasını sağlayacak bir çalışma içindeyiz.”