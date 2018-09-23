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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
23.09.2018 - 01:12, Son Güncelleme:

Çinli yatırımcılar ‘zirve’ için geliyor

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
Çinli yatırımcılar ‘zirve’ için geliyor

DÜNYANIN en büyük ekonomileri arasında ilk sıralarda yer alan Çin ile ilişkileri geliştirmek için adımlar atılmaya devam ediyor.

26 Eylül’de Çinli ve Türk yatırımcılar İstanbul Grand Hyatt Otel’de bir araya gelmeye hazırlanıyor. İkincisi düzenlenecek olan Uluslararası Ekonomik Gelişme Zirvesi’nde Türkiye ve Çin arasında yapılabilecek işbirlikleri gündeme gelecek. Zirvenin organizatörü Eski Ekonomi Bakanı ve Çelebi Stratejik Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Işın Çelebi, zirveyi Çinli Senstone Capital ile birlikte organize ettiklerini söyledi. Özellikle 2019’da döviz kazandırıcı hizmetlerin çok daha fazla önem taşıyacağına dikkat çeken Çelebi, “Ülkemiz için İhracat gelirleri, turizm gelirleri ve yabancı sermaye girişi çok önemli. Bu kapsamda Çin, Japonya, Güney Kore ve Hindistan öne çıkan ülkeler arasında. Bu ülkeler ile ekonomik ilişkilerimizin de AB ve ABD kadar gelişmiş olması gerekiyor. ABD’nin 18 milyar dolar, Çin’in ise 11 milyar dolar gayrisafi milli hasılası var. Gelecek 10 yılda Çin, ABD ile eş düzeye gelebilir. Bugün ABD’nin Çin’e karşı korumacılık önlemleri alması da bu endişeden kaynaklı. Dünyada teknoloji ihracatında Çin en başta. Türkiye’ye yabancı sermaye ve teknoloji girişi açısından Çin ile bir işbirliği yapmanın doğru olduğunu düşündük. Bu konuda son yıllarda biz de bir çalışma içine girdik. 26 Eylül’de Türkiye’de yapılacak toplantı da yaptığımız çalışmalar arasında büyük önem taşıyor. Sağlık turizmi, hijyenik gıda ve dizi film sektörüne yönelik ilişkiler nasıl gelişir onu tartışacağız. Çinli Senstone Capital, Alibaba düzeyinde bir kuruluş. Onlarla işbirliği içindeyiz. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy açılışını yapacağı zirve sonrasında gelecek 1 haftada da çalışmalar devam edecek. Türkiye’nin en büyük tur operatörleri ile Çinli büyük tur operatörleri, oteller, film yapımcıları bir araya gelecek. Türkiye’ye ciddi bir yabancı sermaye girişi sağlamak için gayret sarf edeceğiz. Bu toplantının amacı bu.”

OTEL VE KAFE ZİNCİRİ

Zirvenin ardından Türkiye’ye çok büyük bir kaynak girişinin olabileceğinin sinyallerini veren Çelebi sözlerini şöyle sürdürdü: “Senstone Capital, elindeki, Kentucky ve Pizza Hut hisselerini sattı. Buradan elde ettiği geliri, sağlık turizmi ve hijyenik gıdaya yatırım yapmak istiyor. Türkiye’ye otel satın alma ile giriş yapabilir. Ayrıca kafe zinciri ile de görüşme halinde. Eğer anlaşma olursa bu markayı global anlamda büyütmek istiyor. Zirve ile Türkiye’nin bu ortamından çok daha güçlenerek çıkmasını sağlayacak bir çalışma içindeyiz.”

Burak COŞAN
Burak COŞAN
bcosan@hurriyet.com.tr
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