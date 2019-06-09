Çinli ve Arap yatırımcı hedefte

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çinli ve Arap yatırımcıları çekmek için harekete geçti. Enerji Bakanlığı elektrik, doğalgaz ve maden sektörlerinde yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini artırmak amacıyla hazırladığı yatırım rehberlerini İngilizceden sonra Çince ve Arapça olarak da yayınlayacak. Bakanlık, İngilizce ile birlikte üç dilde ve üç sektörde kömüre dayalı elektrik üretimi, doğalgaz ithalatı, ticareti ve altyapının geliştirilmesi ile maden arama konularında yabancı girişimcilere yol haritası sunacak.

DETAYLI BİLGİ VERİLECEK

Yatırım rehberlerinde Türkiye’nin makroekonomik görünümünü gösteren temel istatistiki verileri de yer alacak. Yatırımcılara yönelik olarak üç sektörde kapsamlı bilgiler de olacak. Elektrik sektöründe Türkiye’nin uyguladığı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) süreçleri ile yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santralleri ihaleleri ve diğer yatırım fırsatları ile ilgili girişimciler bilgilendirilecek. Doğal gaz sektöründe ise LNG ticareti ve sürece EPİAŞ’ın da dahil olmasıyla ortaya çıkan fırsatlara ilişkin bilgilendirmelere yer verilecek. Maden sektöründe ise yeni mevzuat düzenlemeleri ve teşvikler hakkında bilgiler rehberde bulunacak.

YEKA, kömüre dayalı elektrik üretimi, doğal gaz ithalatı, ticareti ve altyapının geliştirilmesi ile maden arama, işletme ve ihracatı konularına yönelik Türkiye’deki yatırım potansiyelinin güncel istatistiki bilgilerle sunulduğu rehberlerde, aynı zamanda bu sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimcilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine ilişkin bilgilendirmelerde yer alacak. Enerji Bakanlığı yetkilileri, Çince ve Arapça versiyonları ile artık üç dilde sunulan rehberlerin, Türkiye’nin içerik ve hedef bakımından enerji sektöründe yatırımcılara yönelik bir yol haritası olarak en kapsamlı çalışmalardan birisi olduğunu kaydettiler. Yatırım rehberlerine Enerji Bakanlığı’nın internet adresindeki “bilgi merkezi” başlığından da erişilebiliyor.

Yatırım rehberleri ile özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırım imkanlarına dikkatleri çekilirken, enerji sektörünün diğer alt sektörleri için de rehber hazırlanacağı belirtildi. Yetkililer, enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıları yönlendirme, bilgilendirme ve olası sorunlarını çözme amacıyla birebir görüşmelerin de Enerji Bakanlığı tarafından yapıldığını dile getirdiler.