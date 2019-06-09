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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Neşe KARANFİL
09.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çinli ve Arap yatırımcı hedefte

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Çinli ve Arap yatırımcı hedefte

Başarılı YEKA yarışmalarıyla gündeme gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yabancı yatırımcı perspektifini genişletiyor. İngilizce hazırlanan yatırım rehberi şimdi Çince ve Arapça’ya da uygun hale getiriyor. Hedef Türkiye’deki fırsatları daha çok yatırımcıya ulaştırmak.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çinli ve Arap yatırımcıları çekmek için harekete geçti. Enerji Bakanlığı elektrik, doğalgaz ve maden sektörlerinde yabancı yatırımcıların Türkiye’ye olan ilgisini artırmak amacıyla hazırladığı yatırım rehberlerini İngilizceden sonra Çince ve Arapça olarak da yayınlayacak. Bakanlık, İngilizce ile birlikte üç dilde ve üç sektörde kömüre dayalı elektrik üretimi, doğalgaz ithalatı, ticareti ve altyapının geliştirilmesi ile maden arama konularında yabancı girişimcilere yol haritası sunacak.

DETAYLI BİLGİ VERİLECEK

Yatırım rehberlerinde Türkiye’nin makroekonomik görünümünü gösteren temel istatistiki verileri de yer alacak. Yatırımcılara yönelik olarak üç sektörde kapsamlı bilgiler de olacak. Elektrik sektöründe Türkiye’nin uyguladığı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) süreçleri ile yerli kömür yakıtlı elektrik üretim santralleri ihaleleri ve diğer yatırım fırsatları ile ilgili girişimciler bilgilendirilecek. Doğal gaz sektöründe ise LNG ticareti ve sürece EPİAŞ’ın da dahil olmasıyla ortaya çıkan fırsatlara ilişkin bilgilendirmelere yer verilecek. Maden sektöründe ise yeni mevzuat düzenlemeleri ve teşvikler hakkında bilgiler rehberde bulunacak.

YEKA, kömüre dayalı elektrik üretimi, doğal gaz ithalatı, ticareti ve altyapının geliştirilmesi ile maden arama, işletme ve ihracatı konularına yönelik Türkiye’deki yatırım potansiyelinin güncel istatistiki bilgilerle sunulduğu rehberlerde, aynı zamanda bu sektörlerde yatırım yapmak isteyen girişimcilerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğine ilişkin bilgilendirmelerde yer alacak. Enerji Bakanlığı yetkilileri, Çince ve Arapça versiyonları ile artık üç dilde sunulan rehberlerin, Türkiye’nin içerik ve hedef bakımından enerji sektöründe yatırımcılara yönelik bir yol haritası olarak en kapsamlı çalışmalardan birisi olduğunu kaydettiler. Yatırım rehberlerine Enerji Bakanlığı’nın internet adresindeki “bilgi merkezi” başlığından da erişilebiliyor.

Yatırım rehberleri ile özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye’deki yatırım imkanlarına dikkatleri çekilirken, enerji sektörünün diğer alt sektörleri için de rehber hazırlanacağı belirtildi. Yetkililer, enerji sektörüne yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıları yönlendirme, bilgilendirme ve olası sorunlarını çözme amacıyla birebir görüşmelerin de Enerji Bakanlığı tarafından yapıldığını dile getirdiler.

 

Neşe Karanfil
Neşe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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