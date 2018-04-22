Çinli turistlerin Türkiye'de yaptığı alışveriş yüzde 166 arttı

Dünya genelinde 51 ülkede "vergisiz alışveriş" işlemi gerçekleştirilen Global Blue, 1996’dan bu yana faaliyetini Türkiye çapında 8 bini aşkın perakende noktasında, şehir içi iade ofisleri ve sınır kapılarındaki 25 iade noktası ile sürdürüyor.

Çin'de "2018 Türkiye Turizm" yılı olmasının olumlu etkileri bu yılın ilk çeyreğinde hissedilmeye başlandı. Etkinliğin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, geçen yıl 250 bin Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, 2018'de bu sayının 500 bin kişiye çıkmasını beklediklerini ifade etmişti.

Bu yılın ilk aylarında hem Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısında hem de geçen yıllara göre yaptıkları harcamalarda artış olduğu görülüyor.

TÜRKİYE'YE GELEN TURİSTLER 3 AYDA 350 MİLYON LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTI



Global Blue Türkiye verilerine göre, 2018 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçiler toplamda 350 milyon liralık alışveriş yaptı. Yabancı ziyaretçiler söz konusu alışverişin 193 milyon liralık kısmı için KDV iade (tax free) işlemlerini tamamlayarak KDV iadesi aldı. Geçen yılın ilk çeyreği ile bu yılın ilk çeyreği kıyaslandığında yabancı ziyaretlerin yaptıkları alışveriş yüzde 33 büyüme gösterdi.

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de yaptığı harcamaları en çok artıran Çinliler oldu. Bu dönemde Çinliler Türkiye'de yaptıkları alışverişi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 166 artırdı.

Çinliler geçen yılın ilk çeyreğinde yaptıkları alışverişin yaklaşık 10 milyon liralık kısmı için KDV iade başvurusunda bulunurken, bu rakam bu yılın aynı döneminde 26 milyon liraya çıktı. Çinli turistlerin yaptığı ortalama harcama tutarı da 3 bin 238 liraya tırmandı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de yaptığı harcamaları en çok artıran yabancı turistler listesinde Çinlileri yüzde 83 artış ile Birleşik Krallık vatandaşları izledi. Birleşik Krallık'tan gelen ziyaretçilerin yaptığı ortalama harcama tutarı da 8 bin 123 lira oldu.

Çin ve Birleşik Krallık'tan gelen ziyaretçilerin yaptıkları alışveriş artışını sırasıyla yüzde 60 ile Katarlılar, yüzde 40 ile Suudi Arabistanlılar, yüzde 34 ile Almanlar, yüzde 32 ile Rusya Federasyonu, yüzde 30 ile Azerbaycan, yüzde 26 ile İran ve yüzde 30 ile "diğer ülkeler" takip etti.

"HALEN YÜZDE 40'LIK PAY, ORTA DOĞULU ZİYARETÇİLERİMİZDEN GELİYOR"



Türkiye'deki tax free alışverişlere ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Global Blue Türkiye Genel Müdürü Selim Şeyhun, geçen senelerde öngördükleri gibi Çinliler'in tax free alışveriş artışında birinci sıraya yükseldiğini belirterek, "Çinliler ilk 3 ayı yüzde 166 büyüme ile kapattı ve toplam tax free satışlarının yüzde 14'lük kısmı Çinlilerden geldi. 2017'de toplamın yüzde 7'si, 2016'da ise toplamın yüzde 4'ü Çinlilerden gelmişti. Dünyada tax free pazarında Çinlilerin payı yüzde 40'ın üzerinde ve ülkemizde daha kat edilmesi gereken çok yol var." diye konuştu.

Şeyhun, perakendecilerin özellikle Çinlilere yönelik dijital tanıtım platformlarına yönelmesi ve markalarının Çinlilere özel tanıtımlarına ağırlık vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Halen yüzde 40'lık pay, Orta Doğulu ziyaretçilerimizden geliyor. Kesinlikle perakende sektörü için ciddi önem arz eden Orta Doğulu ziyaretçilerimiz yine 2018'in ilk çeyreğinde de ciddi ve sağlıklı büyümesini sürdürdü ve 2017 yılına göre yüzde 22 artış gösterdi." dedi.

Ziyaretçilerin ortalama harcamasında gözüken yüzde 27 artışın aslında perakende sektöründe özellikle ithal ürünlerdeki fiyat artışı sebebi ile gerçekleştiğini aktaran Şeyhun, yabancı markaların fiyatlarını avro ve dolara göre ayarladığını, bunun ortalama harcamanın yükselmesine sebep olduğunu söyledi.

Şeyhun, Ruslarda hala daha yüksek bir büyüme potansiyelinin bulunduğunu belirterek, "2016 yılında gerek uçak krizi ile gerekse güvenlik problemleri sebebi ile alt sıralara inen Rus ziyaretçiler ülkemizde yaptıkları alışverişte yine güzel bir büyüme trendi yakaladı ve 2018 yılının ilk 3 ayında yedinci sıraya kadar yükseldi. Ancak potansiyelleri daha yüksek ve bu yılın ilk çeyreği Rusların da yapacakları alışverişin ülkemiz perakendesine iyi bir katkı yapacağını gösteriyor." diye konuştu.