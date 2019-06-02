Çinli turistler Bodrum’a akın ediyor
16 ülkede, 60 tesisi bulunan İsviçreli Hapimag’in CEO’su Hassan Kadbi, turizm sektörünü değerlendirdi.
Bodrum’da da 351 odalı tatil köyü ve 285 odalı otel bölümüyle Türkiye’de de faaliyetleri olduğuna dikkat çeken Kadbi, “2019 yılı turizm sektörü açısından iyi gidiyor ve yeni bir rekor yılı olmasını bekliyoruz. Türkiye’nin 50 milyon turist hedefini yakalaması zor olmayacak. Avrupalı misafirlerimizin Bodrum’daki otelimize ilgisi artarak devam ediyor” dedi. 2019 yılının ilk beş ayında Türkiye’ye gelen Avrupalı turist sayısında önemli artışlar yaşandığını vurgulayan Kadbi, “Özellikle kıta Avrupa’sından Türkiye’ye giriş yapan yabancı turist sayısında yaşanan artış Ortadoğu’dan gelen turist sayısını geride bırakmış durumda. Bodrum’daki tesisimiz yurtdışından büyük ilgi görüyor. Almanya gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın birçok yerinden binlerce misafir ağırlıyoruz. Örneğin bu yıl yaz-kış sezonunun tamamını kapsayacak şekilde Çin’den gelen turist sayısında da ciddi oranda artış yaşıyoruz. Şu ana kadar doluluk oranlarımızın önemli miktarını Çinli misafirlerimizin oluşturduğunu söyleyebilirim. Ayrıca İtalya’dan da yoğun rezervasyon alıyoruz. İtalya’dan Bodrum’a direk uçuşların başlaması bu ülkeden gelen misafirlerimizin artmasını sağladı” dedi.
Tur sayılarının artmasıyla tek gecelik konaklamalarda da artışlar yaşandığına dikkat çeken Kadbi, “Bunun yanı sıra Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) özellikle de Rusya ve Azerbaycan gibi ülkelerden önemli oranda misafirimiz geliyor. Buna ek olarak Ortadoğu ülkelerinden Bodrum’a direk uçuşların artması bu bölgedeki ülkelerden de talepler almamızı sağladı. Dünyada her yıl ortalama 1 milyar 322 milyon kişi bir ülkeden başka bir ülkeye gidiyor, seyahat ediyor. Doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra jeopolitik konumuyla da dünyanın en büyük köprülerinden biri olan Türkiye, geçen yıl 46 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı. Dünyadaki turist sayısının en az yüzde 10’unu Türkiye’ye çekmek gerekiyor. Bunun için de sürdürülebilir, yenilikçi ve nitelikli turisti hedefleyen politikaları hayata geçirmek lazım” diye konuştu.
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