Çinli şirket Alman otomobil devinden 7.3 milyon euroluk hisse satın aldı

Bloombergde geçen hafta yer alan haberde Geely şirketinin borsada gerçekleştirdiği alımlarla yüzde 10un biraz altında bir konuma geldiği yer almış ve Daimler AG ise hisse satın alma işlemini mevzuat dilekçeleri yoluyla doğrulamıştı. Dilekçede ise Geely şirketinin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Shufunun hisseyi yatırım fonu yoluyla satın aldığı belirtildi.

Mercedes Benz ana ortaklığına yapılan yatırım Geelynin Avrupa otomotiv pazarına girişini simgelerken, diğer bir yandan uzun bir süredir devam eden spekülasyonları sona erdirdi. Landesbank Baden-Wuerttemberg şirketinden Stuttgart merkezli analist Frank Biller konuyla ilgili, Daimler AGde bir Geely hissesi, şirketin elektrikli araçlar gibi yeni uzmanlıklar kazanabilmelerine yardımcı olacak işbirliğine olan inancını gösteriyor. Aynı zamanda bu anlaşma, Daimler için Çinde yeni bir yol açıyor dedi.

Diğer büyük bir yatırımcıyı ağırlayan ve uzun bir süredir olumlu bir gidişatta seyreden Daimler AG, BMW AG gibi lüks araçlarının yanı sıra, daha çok SUVler ve sportif araçlara da yer vererek sunumlarını genişletti.

Bloombergde yer alan habere göre Daimler AG Sözcüsü Joerg Howe, Almanya merkezli otomobil şirketinin gerçekleşen yatırımı bir güvenoyu olarak gördüğünü söyledi. Howe, Li Shufu, Daimlerin çok iyi tanıdığı Çinli bir girişimcidir ve Daimler AG kendisinin yetkinliğine ve geleceğe dönük gelişmelerdeki odağına oldukça takdir etmektedir dedi.