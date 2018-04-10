Ã‡inli milyardere 191 milyon dolarlÄ±k ev

Çinli milyardere 191 milyon dolarlÄ±k ev
Alibaba'nÄ±n kurucusu Jack Me'nin dÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± bÃ¶lgelerinden biri olan Hong Kong The Peak 191 milyon dolar deÄŸerinde bir ev satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi.
Hong Kong'da bulunan Peak bÃ¶lgesi, bÃ¼rokratlara, bankacÄ±lara, gÃ¶Ã§menlere, iÅŸ dÃ¼nyasÄ±na ev sahipliÄŸi yapan ve gÃ¶zlerden uzak bir yer. Hatta Peak, zenginlik ve lÃ¼ks ile Ã¶zdeÅŸleÅŸmiÅŸ bir mahalle olarak bilinir ve lÃ¼ks emlak denildiÄŸi zaman akla ilk gelen yer olur.
Peak'teki Pollock's, Barker Road ve Severn Road son on yÄ±lÄ±n en pahalÄ± caddeleri olarak biliniyor. Ve zenginlerin bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu Hong Kong'daki ÅŸehir kirliliÄŸi ve kalabalÄ±klÄ±ÄŸÄ±ndan kaÃ§arak Peak'te yatÄ±rÄ±m yapÄ±yor.
9 BÄ°N 217 METREKARELÄ°K VÄ°LLA
Gayrimenkulleri fiyat rekoru kÄ±ran Peak'ten Alibaba'nÄ±n kurucusu Ã‡inli milyarder Jack Me'nin de 191 milyon dolarlÄ±k ev aldÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. Ancak bu bilgi henÃ¼z doÄŸrulanamadÄ±.
GeÃ§en ay kimliÄŸi verilmeyen bir kiÅŸinin 9.217 metrekarelik bir villa aldÄ±ÄŸÄ±, villanÄ±n metrekaresinin 19 bin 400 dolar olduÄŸu ifade edildi. Bu kiÅŸinin de Jack Me olduÄŸu Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
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