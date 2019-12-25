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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
25.12.2019 - 09:35, Son Güncelleme:

Çinli bankadan 300 milyon dolar kredi

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Çinli bankadan 300 milyon dolar kredi

Garanti BBVA, Çinli The Export Import Of China'dan 3 yıl vadeli kredi temin etti.

Garanti Bankası Çinli The Export Import Of China'dan kredi aldı. Türkiye ekonomisindeki olumlu gelişmeler ve CDS'teki düşüşle birlikte Garanti BBVA 300 milyon dolarlık krediyi temin etti. Banka krediyi 3 yıl vadede ödeyecek.

Bankadan KAP'a şu açıklama yapıldı:

Bankamız, the Export Import Bank of China'dan 300 milyon Amerikan Doları tutarında 3 yıl vadeli kredi sağlamıştır. 

 

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