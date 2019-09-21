Çin'in yuan hamlesi fon akışının yönünü değiştirecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇin'in yuan hamlesi fon akışının yönünü değiştirecek
GeriEkonomi Çin'in yuan hamlesi fon akışının yönünü değiştirecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
21.09.2019 - 11:50, Son Güncelleme:

Çin'in yuan hamlesi fon akışının yönünü değiştirecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'in yuan hamlesi fon akışının yönünü değiştirecek

Çin'in uluslararası menkul kıymetler deposu Euroclear Bank ile tahvil piyasasını dışa açma amacıyla yaptığı anlaşma, yuanının uluslararasılaşması kapsamında atılan en önemli adım olarak nitelendirilirken, bu hamlenin küresel fon akışı üzerinde yaratacağı sonuçlar tartışılıyor.

Çin'in uluslararası menkul kıymetler deposu Euroclear Bank ile tahvil piyasasını dışa açma amacıyla yaptığı anlaşma, yuanının uluslararasılaşması kapsamında atılan en önemli adım olarak nitelendirilirken, bu hamlenin küresel fon akışının yönünü değiştirebileceği belirtiliyor.

Merkezi Brüksel'de bulunan uluslararası merkezi menkul kıymetler deposu Euroclear Bank, geçen hafta Çin Merkezi Saklama Kuruluşu (CCDC) ile mutabakat anlaşması imzaladı. Anlaşma ile sınır ötesi hizmetlerin geliştirilmesi ve nihayetinde Çin Bankalararası Tahvil Piyasası'nın daha fazla açılması için etkin bir bağ kurulması hedeflenirken, Çin yuanı cinsinden tahvillerin uluslararası finans piyasasında teminat olarak kullanılması da mümkün olacak. Bu adım, ilerleyen dönemde Çinli yatırımcıların yerel borçlarını diğer pazarlarda teminat olarak kullanmalarına da olanak sunacak.

Euroclear ile Çin arasındaki bu bağlantının başlamasının ise en erken 2020 yılının sonunu bulacağı belirtiliyor. Çin borçlarının ülke dışında teminat olarak kabul edilmesi, Çin yuanının uluslararasılaşması için önemli bir gelişme olarak nitelendiriliyor. Euroclear'ın uluslararası yatırımcıların, Çin tahvil piyasasına erişmesi için bir bağlantı açma yönünde attığı bu adım ile yuan cinsinden borçların dünyanın herhangi bir yerinde teminat olarak kullanılmasının yolu açılacak.

Dünyanın en büyük menkul kıymetler depolarından biri olan Euroclearın bu hamlesi ayrıca, Çin'in kendi para biriminin küresel kullanımını teşvik etme ve finansal piyasalarına yabancı yatırımcı çekme çabalarına yönelik atılan en son adım olma özelliği taşıyor.

ÇİN'DE YATIRIMCILARIN KARŞILAŞTIĞI BÜROKRATİK ZORLUKLAR AŞILACAK
Çin, uluslararası finans piyasalarında etkinliğini artırmak amacıyla yabancı yatırımcıların iç pazara sınırlı erişimine izin veren bir dizi program başlatmıştı. Yakın zamanda hisse senetlerini MSCI gelişmekte olan piyasalar endeksine ekleten Çin, bu hamlesiyle gelecek 2 yıl boyunca Çin'e 2 trilyon doların üzerinde yabancı yatırım getirmeyi hedeflemişti.

Öte yandan Çin tarafından 2017'de piyasaya sürülen Bond Connect ile de onshore bir ticaret kurumu kurmadan, yabancı fon yöneticilerinin Çin hükümeti ve kurumsal borç piyasalarında işlem yapmalarına izin verilmişti. Çin yuanı, Aralık 2015'te de Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) Özel Çekme Hakları (SDR) sepetine dahil edilmiş, böylece IMF kendisine üye ülkelerin bulunduğu borç taleplerini yuan cinsinden de karşılamaya başlamıştı.

Ülke, para biriminin dış pazarlarda kullanılmasını teşvik etmek için uzun vadeli bir plan hazırlasa da, hükümetin yuanda ani bir devalüasyona izin verdiği Ağustos 2015'ten sonra yuanın küresel kullanımı önemli ölçüde yavaşladı. Öte yandan Euroclear ile yapılan anlaşma her ne kadar önemli bir adım olsa da, Euroclear yetkilileri Çin piyasalarına erişimin sağlanması için gereken hesap açmak ve yatırım kotaları almak gibi uzun onay sürelerinin olduğu birçok bürokratik zorluğun bulunduğuna işaret ediyor.

Bu kapsamda Euroclear, Çin ile kuracağı bağlantıyla ülkede bankalararası piyasaya giriş yapan yatırımcıların karşılaşacağı bu süreci kolaylaştırmaya ve Çin'in sınır ötesine yerleşme mekanizmasını küresel standartlara uygun hale getirmeye çalışacak.

"ÇİN YUANI VARLIKLAR TEMİNAT OLARAK KULLANILABİLECEK"
Euroclear Bank Üst Yöneticisi (CEO) Valerie Urbain, anlaşma sonrası yaptığı açıklamada, "CCDC ile mutabakat anlaşması yaptığımız için çok mutluyuz. Bu anlaşma sınır ötesi bir bağlantı kurma yönünde gerçek bir bağlılığa işaret ediyor ve küresel sermaye piyasalarına fayda sağlayacak yeni fırsatlar araştırıyor. Bu ortaklık ayrıca, bölgede yaklaşık 30 yıl süren daha geniş Asya stratejimizin temelini oluşturmaktadır." değerlendirmesini yapmıştı.

CCDC Başkanı Ruqing Shui ise, "Bu mutabakat anlaşması, yatırımcıların Çin Bankalararası Tahvil Piyasası'na erişimini kolaylaştırma hedefi doğrultusunda attığımız güçlü bir adım. İş birliğiyle Çin yuanı varlıklarının, yüksek kaliteli likit kıtlığında küresel yatırımcıların teminat havuzunu zenginleştirmek üzere daha farklı iş senaryolarında da uygun teminat olarak kullanılma şansı da var." değerlendirmelerini yapmıştı.

"ÇİN, GLOBAL PİYASALARA ERİŞİMİ HIZLANDIRMA ÇABASI İÇİNDE"
AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, Çin'in bir süredir, özellikle de 2015-2016 döneminden bu yana global piyasalara erişimi hızlandırma çabası içinde bulunduğuna işaret etti.

MSCI endekslerine girişten, bono endekslerine eklenmek üzere gösterilen çabaya, son olarak da Euroclear sürecinin başlatılmasına dek atılan adımların tamamının kendi içerisinde çok değerli olduğunu vurgulayan Gödek, şunları kaydetti:
"Bu adımlar aynı zamanda diğer gelişmekte olan ülke varlıkları açısından da orta-uzun vadede konu likiditenin kayması ve portföylerde dağılımın değişmesi riski yaratıyor. Her ne kadar kısa vadede bu değişiklikler çok ciddi baskı unsuru olarak belirmese de 2020-2021 dönemlerinden sonra epey konuşmaya devam edeceğiz. Ayrıca, yuanın değerinin belirlenmesine yönelik ülke üzerinde kurulan baskıları ve psikolojik açıdan öne çıkan 7.00 seviyesine yönelik eleştirileri hatırlamak gerekirse, Çin Merkez Bankasının (PBOC) söz konusu seviyeyi savunmakta inatçı davranmadığını ve dalgalanmaya kendi limitleri dahilinde izin verdiğini gördük. Bu adım dahi süreci destekleyici ek başlık olarak not edilmeli." 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
Çin'in yuan hamlesi fon akışının yönünü değiştirecek
ŞEY'den yararlanan lise öğrencilerine teşvik ödemeleri sağlandı
Bakan Albayrak'tan Neslican Tay mesajı
Sadece 1 koli kaldı! Bir kapak için şehir dışından bile arıyorlar