Çin'in yerli otosunu bir Türk tasarlıyor
Porsche 918 Spyder’ı çizdikten sonra 2012 yılında Çinli otomotiv üreticisi Cherry’nin tasarım stüdyosunun başına geçen Türk tasarımcı Hakan Saraçoğlu, geçen hafta Şangay fuarında yeni markası ve yeni modeli ile karşımıza çıktı.
2 yıl önce kurulan Çin merkezli yeni elektrikli otomobil markası Enovate Motors’un tasarımdan sorumlu başkan yardımcısı olan Saraçoğlu’nun geliştirdiği ME-S konsepti büyük ilgi gördü. Enovate’in ilk elektrikli spor otomobil hamlesi olarak nitelendirilen bu otomobili, markanın yine Saraçoğlu tarafından tasarlanan ve hali hazırda üretimine başlanan SUV modeli ME7 destekleyecek model olduğu söyleniyor. 2 yılda 2 model geliştiren Enovate Motors kısa süre önce milyar doları bulan bir yatırım desteği almayı başarmış.
KATI YAPILI PİL
Markanın diğer elektrikli otomobil markalarından en büyük farkı ise bataryalarında Lityum-iyon aksine daha verimli olan katı yapılı (solid-state) batarya teknolojisi kullanıyor. Bu sayede hızlı şarjı da yeni ve daha güçlü bir boyuta taşımak istiyorlar. 800V mimarisi sayesinde 15 dakikada yüzde 80 batarya doluluğuna erişebilen ME-S, Porsche’nin Taycan‘ına göz kırpacak niteliklerde. Dört tekerlekten çekişli altyapıya sahip olan otomobil 0’dan 100’e hızlanmasını yaklaşık 3 saniyede tamamlayabiliyor. Konsept olmasının bir getirisi olarak kokpit bölümünde bir hayli fütüristik detaylara sahip olan ME-S, aktif 5G internet bağlantısı sayesinde anlık veri akışıyla kullanıcısına yardımcı olacak. Önümüzdeki süreçte adını çok daha fazla duyma ihtimalimiz olan bu Enovate’in hamlelerini hep birlikte göreceğiz.
FORD’DA BAŞLADI PORSCHE’DE ÜNLENDİ
54 yaşındaki Türk tasarımcı Hakan Saraçoğlu, 1993 yılında Amerika’daki Art Center of Design’dan mezun olduktan sonra ilk olarak Ford’un Köln’deki tasarım ekibinde yer aldı. Burada Puma modelinin yanı sıra ikinci nesil Focus ve Mondeo modellerinin tasarım ekibinde çalışan Saraçoğlu, 1998’de de Porsche ekibine katıldı. Burada önceki nesil 987-serisi Boxster ve Cayman modellerinin yanı sıra 997-Serisi 911 GT2, GT2 RS’in tasarımını yaptı. Saraçoğlu, Porsche’de son olarak markanın hibrit süper spor otomobili 918 Spyder’ın gerek konsept gerekse de seri üretime hazır halini tasarladı. Saraçoğlu 2012 yılında Çinli üretici Chery’nin Şangay’daki tasarım stüdyosunun başına geçti ve yeni nesil otomobillerinin geliştirdi. Saraçoğlu, 2 yıl önce de Çin merkezli Enovate’ya geçerek markanın yaratıcısı oldu.
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