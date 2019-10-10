Çin'in önde gelen iş insanları geçen yıla göre yüzde 10 daha zengin

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriÇin'in önde gelen iş insanları geçen yıla göre yüzde 10 daha zengin
GeriEkonomi Çin'in önde gelen iş insanları geçen yıla göre yüzde 10 daha zengin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.10.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Çin'in önde gelen iş insanları geçen yıla göre yüzde 10 daha zengin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çin'in önde gelen iş insanları geçen yıla göre yüzde 10 daha zengin

Çin'in en zengin bin 800 iş insanı, 2019 yılında gelirlerini geçen yıla göre yüzde 10 artırdı.

Hurun Araştırma Enstitüsü'nün raporuna göre, Çin'de en zengin bin 800 kişinin gelirlerinde 2018'e kıyasla yüzde 10 artış oldu.
Raporda, ABD'nin ağır gümrük vergilerine ve Çin'in yavaşlayan ekonomik büyümesine rağmen Çinli iş insanlarının net gelirlerini yüzde 10 artırdığı kaydedildi.

Enstitünün yayımladığı zenginler listesinde e-ticaret şirketi Alibaba'nın eski başkanı Jack Ma, 39 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alırken, oyun ve sosyal medya şirketi Tencent'in yöneticisi Ma Huateng 37 milyar dolarla ikinci sıraya oturdu.

ABD'nin Pekin yönetimini hedef alan gümrük vergilerini artırma kararına karşın Çin'in iç pazarını genişlettiği bildirildi. En zengin iş insanları listesinde, imalata dayalı ticaret yapan iş adamları sayısı azalırken listede teknoloji, ilaç ve gıda endüstrisinden çok sayıda kişinin yer aldığı vurgulandı. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Ekonomi Haberleri

Sıradaki Haber
THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Dünyanın ilk üç hava köprüsünden biri olmayı hedefliyoruz
Dünyanın en iyi işverenleri belli oldu! Bakın ilk sırada hangisi var
THY'den bir ilk! 29.5 saat sürdü, bakım tamamlandı
İşte vergi cenneti ülkeler