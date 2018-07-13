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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
13.07.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

Çin'in Kuzey Kore'den ithalatında keskin düşüş 

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Çin'in Kuzey Kore'den ithalatında keskin düşüş 

Çin'in, Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze programını durdurmak için uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Kuzey Kore'den ithalatının haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 92,6 düştüğü bildirildi.

ÇİN Gümrük Dairesi Sözcüsü Huang Songping, düzenlediği basın toplantısında, haziran ayında Kuzey Kore'den ithalatın yüzde 92,6, bu ülkeye petrol ve diğer malların ihracatının yüzde 40,6 düştüğünü söyledi. 

Huang, yılın ilk 6 ayında da Çin'in Kuzey Kore'den ithalatında yüzde 88,7, ihracatında yüzde 43,1 düşüş kaydedildiğini açıkladı. 
Nükleer ve füze programı nedeniyle BM yaptırımlarına maruz kalan Kuzey Kore'nin ticaret ve enerji arzlarının neredeyse tamamını sağlayan Çin, geçen yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları kapsamında Kuzey Kore'den tekstil ithalatını yasaklamış ve bu ülkeye petrol ürünleri ihracatını sınırlandırmıştı. 

Pekin yönetimi, 1 Ocak 2018'den itibaren Kuzey Kore'ye ihraç edilen petrol ürünlerinin de yıllık 2 milyon varil olacağını duyurmuştu. 
BMGK, geçen yıl aralık ayında oy birliğiyle Kuzey Kore ekonomisini hedef alan yeni yaptırımlara imza atmış, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi öngörülmüştü. 

Kuzey Kore'ye ihraç edilen ham petrolün yıllık sınırının 4 milyon varile çekilmesi konusunda da mutabık kalınmıştı. 
ABD ile Pyongyang yönetimi arasında yürütülen müzakerelere liderlik eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da geçen hafta, görüşmelerde kaydedilecek ilerlemenin tek başına yaptırımların gevşetilmesine gerekçe gösterilemeyeceği açıklamasını yapmıştı. 

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