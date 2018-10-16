Çin'in büyümesinde düşüş beklentisi
Çin'de Cuma günü açıklanacak olan Q3 GSYH büyüme hızı, Reuters anketindeki tahminlere uygun olarak eğer 2009'dan bu yana görülen en düşük düzeyde çıkarsa, küresel yatırımcılar ve politika yapıcılar, ABD-Çin ticaret savaşının acı sonuçlarıyla yüzleşecekler.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'i fikri mülkiyet, sanayi sübvansiyonları ve ticaret politikalarında büyük değişiklikler yapmaya ve ihracat fazlasını düşürmeye zorlamasından bu yana Çin'de iç talep gücünü kaybediyor.
Dünyanın ikinci büyük ekonomisinde daha keskin bir yavaşlamayı durdurmak isteyen Beijing yönetimi, politika desteğini artırıyor ve risk azaltma kampanyası konusundaki tavrını yumuşatıyor. ABD'nin yükselttiği gümrük vergilerinin etkisi henüz tam boyutuyla hissedilmiş değil.
Analistler yılın ikinci yarısından itibaren Çin'in büyüme beklentisi üzerindeki risklerin artmış olmasından dolayı, daha fazla destekleyici önleme gerek olduğu görüşündeler.
Ankete göre, 68 ekonomist GSYH'nın Temmuz-Eylül döneminde yıllık bazda yüzde 6.6 arttığını ve bunun bir önceki dönemin yüzde 6.7 büyümesinden daha düşük ve 2009'un son çeyreğinden bu yana da en düşük oran olduğunu düşünüyor.
Ancak tahmin edilen Q3 büyümesi, hükümetin tüm yıl için hedeflediği yüzde 6.5 büyümenin üzerinde olacak.
Şanghay'daki Bank of Communications'dan Tang Jianwei, "Tüketim zayıfladığı ve altyapı yatırımları henüz istikrara kavuşmadığı için ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskı görece büyük sayılabilir" dedi.
"DIŞ BASKILAR ARTTIKÇA POLİTİKANIN AYARLANMASI GEREKİR"
Son ekonomik veriler altyapı yatırmlarından tüketici harcamalarına kadar iç talebin zayıfladığını gösteriyor. Riskli krediler üzerinde yıllardır süren baskılar ve borçlar, şirketlerin borçlanma maliyetlerini yükseltti.
Çin'de politika yapıcılar finansman maliyetlerini düşürmek, vergileri azaltmak ve daha fazla altyapı projesine hız vermek için son aylarda önlemler aldılar ancak analistler yavaşlamakta olan ekonomiyi desteklemek için bu tür mütevazi teşviklerin zamana ihtiyaç göstereceğini söylüyorlar.
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