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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
12.09.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

Çin'e su ürünleri ihracatı başlıyor

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Çin'e su ürünleri ihracatı başlıyor

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, "(Çin ve Türkiye arasında imzalanan su ürünleri protokolü) Böylece Türk üreticisi için 250 milyon dolarlık potansiyel bir pazarın kapıları açılmış oldu" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Türkiye ile Çin arasında imzalanan Çin'e su ürünleri ihracatı protokolüne ilişkin, "Böylece Türk üreticisi için 250 milyon dolarlık potansiyel bir pazarın kapıları açılmış oldu." dedi.

Çin Gümrükler Genel İdaresi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında, 9 Eylül'de Ankara'da, Türkiye'den Çin'e gökkuşağı alabalığı, nehir alabalığı, orkinos ve mavi yüzgeçli orkinos gibi su ürünlerinin ihracatını hedefleyen protokol imzalandı.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği, protokole ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Bu protokol, her iki tarafça son imzalandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu protokol ile gökkuşağı alabalığı, nehir alabalığı, orkinos ve mavi yüzgeçli orkinos gibi su ürünlerinin Çin Halk Cumhuriyeti'ne ihracatının önünün açıldığını belirtti.

Bu ürünlerde geçen yıl Türkiye'nin toplam ihracatının 80 milyon dolar, Çin'in ithalatının ise 250 milyon dolar olduğunu bildiren Önen, "Böylece Türk üreticisi için 250 milyon dolarlık potansiyel bir pazarın kapıları açılmış oldu.” dedi.

Önen, girişimleri sonucu bu yıl içinde Türkiye'den Çin'e kiraz ve Antep fıstığı ihracatının başladığını hatırlatarak, su ürünleri ihracatının ardından kanatlı hayvan ile süt ve narenciye ürünleri ihracatının başlamasına yönelik çabalarının da devam ettiğini söyledi. 

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