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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
23.09.2018 - 13:20, Son Güncelleme:

Çin'e gıda ihracatında 3 yılda yüzde 100 artış

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Çin'e gıda ihracatında 3 yılda yüzde 100 artış

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep: "Çin'de sağlıklı ürün talebindeki artış Türk gıda ürünlerini avantajlı hale getiriyor" açıklamasında bulundu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Türkiye'den Çin'e yapılan gıda ihracatının 3 yılda yüzde 100 artış gösterdiğini belirterek, bu ülkede son yıllarda sağlıklı ürünlere yönelik talep artışının Türk gıda ürünlerini avantajlı hale getirdiğine işaret etti.

Celep, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Çin'e gıda ürünleri ihracatının 2014 yılında 72 milyon dolar seviyesindeyken 2017 yılı sonunda yüzde 100'lük artışla 144 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

Artışın, ihracatçıları bu pazarda büyüme konusunda yüreklendirdiğini vurgulayan Celep, son yıllarda zenginleşen Çinlilerin Türk gıda ürünlerine daha fazla ilgi gösterdiğini ifade etti.

Çin'in yıllık gıda ithalatının 50 milyar dolara yaklaştığını aktaran Celep, şunları kaydetti:
"Çin'i geleceğin değil, bugünün hedef pazarı olarak görmek lazım. Et ve et ürünleri, su ürünleri, kuru meyveler, zeytinyağı ve bitkisel yağlar, meyve sebze mamulleri, taze meyve sebze, fındık başta olmak üzere tüm gıda ürünleri üreten ihracatçı firmalarımız Çin pazarına yoğunlaşmalı. Çin, artan gıda talebiyle olağanüstü bir tüketici pazarı, yüksek gelirli tüketici ve yüksek kaliteli, sağlıklı ürün talebindeki artış Türk gıda ürünlerini avantajlı hale getiriyor."

Celep, Türk gıda ihracatçılarıyla Çinli gıda ithalatçılarını buluşturmak için harekete geçtiklerini belirterek, Guangzhou Ticaret Müşavirliği ile görüşmeleri neticesinde Türk gıda ihracatçılarının Çin pazarına girmesi için ticaret heyeti organizasyonu yapma kararı aldıklarını ifade etti.

Heyetleri 10-14 Aralık tarihlerinde bir araya getirmeyi planladıklarını dile getiren Celep, organizasyonda ikili iş görüşmeleri, toptancı ve süpermarket ziyaretlerinin de yapılacağını bildirdi.

 

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