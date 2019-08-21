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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
21.08.2019 - 11:48, Son Güncelleme:

Çin'e 5 milyon ton Türk mermeri gönderildi

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Çin'e 5 milyon ton Türk mermeri gönderildi

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, "Çin'e geçen yıl 5 milyon ton (Blok) mermer gitti, bence bu yılki rakam daha büyük olacak. Çin'in gayri safi yurt içi hasılasının büyüme hızına bakarsanız, bizim piyasa çok istikrarlı bir şekilde yükselirse, o zaman Türk mermerine olan ihtiyacımız da onunla orantılı bir şekilde artacak" açıklamasında bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Deng Li, Türkiye ile Çin arasındaki mermer ticaretinin önemine değinerek, Türkiye'den ülkesine geçen yıl 5 milyon ton blok mermerin gönderildiğini açıkladı.

Mermercilikte 3 bin yıldan fazla geçmişi olan Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, 500'e yakın mermer işletmesinde üretilen "Afyon mermeri", başta Çin ve Hindistan, ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 120 ülkeye ihraç ediliyor.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının (ATSO) verilerine göre, 2018'de 109 milyon 250 bin dolar, 2019'da ise 113 milyon 750 bin dolarlık mermer ihracatı yapıldı.

İhracat yapılan ülkelerden Çin'den gelen bazı iş adamları ve ticari heyetler, ilçedeki mermer üreticileriyle görüşmelerinin ardından sipariş veriyor.

Büyükelçi Deng Li, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'de kullanılan ithal mermerlerin yüzde 60'ının Türk mermeri olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ihraç ettiği mermerin yüzde 50'sinin Çin'e gittiğini belirten Deng, bu nedenle iki ülke arasında istikrarlı ve uzun vadeli ticari bir ilişki olduğunu dile getirdi.

Çin ve Türkiye arasında mermer konusundaki bu iş birliğin sağlam zemine oturtulduğuna vurgu yapan Deng, "Bu yüzden Türk mermerini Çin piyasasındaki geleceğine çok sıcak bakıyorum. Çin'e geçen yıl 5 milyon ton mermer gitti. O yüzden bence bu yılki rakam bundan daha büyük olacaktır. Çin'in gayri safi yurt içi hasılasının büyüme hızına bakabilirseniz eğer, bizim piyasa büyüme oranı çok istikrarlı bir şekilde yükselirse, o zaman Türk mermerine olan ihtiyacımız da onunla orantılı bir şekilde artacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer de dernek olarak Türkiye'nin Çin'e ihraç ettiği her kalemi tek tek ele aldıklarını kaydetti.

Aromatik bitkilerle ilgili olarak Çin'den gelen heyetler için Ankara, Afyonkarahisar, Isparta ve İzmir'de program düzenlediklerini söyleyen Beşer, iki ülke arasındaki mermer ihracatının gelişmesi için de çalışmalarının sıklaşacağına dikkati çekti.

"ÇİN, EKİMDE CİDDİ MANADA MERMER ALIMI YAPACAK"

Geçen yıl Şanghay'daki fuarda bazı sıkıntıların olduğunu ancak bu sene benzer sorunlarla karşılaşmayacaklarına işaret eden Beşer, "Dünyanın her tarafına giden bu mermerlerin Çin'de de ticaretin artması noktasında yaptığımız araştırmalarda Çin, ekim ayından itibaren, ciddi manada mermer alımlarına başlayacak." dedi.

"Afyon mermeri"ni her yönüyle Çin'e tanıtmak için Büyükelçi Deng Li, Çin Ekonomi ve Ticaret Müsteşarı Liu Yuhua ile bazı iş adamlarını kente davet ederek mermer işletmelerini gezdirdiklerini anlatan Beşer, "Ümit ediyoruz ki hem Xiamen Fuarı hem de İzmir Fuarı, iki ülke arasındaki iş adamlarımız ve mermerciliğimiz için çok önemli bir katkı sağlayacak." diye konuştu. 

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