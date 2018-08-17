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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
17.08.2018 - 00:13, Son Güncelleme:

Dünyada bir ilk... Çin Türkiye ile başlıyor!

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Dünyada bir ilk... Çin Türkiye ile başlıyor!

Uluslararası karayolu taşımacılığına dahil olan Çin, anlaşma yaptığı ilk ülke olan Türkiye’ye geçiş belgelerini teslim etti. UND İcra Kurulu Başkanı Recai Şen, “Türkiye ve Çin birbirleri için büyük bir lojistik potansiyel taşıyor. Çin ile batı ülkeleri arasında yapılacak taşımalara talibiz” dedi.

Karayolunu uluslararası taşımacılığa açan ve ilk anlaşmayı Türkiye ile yapan Çin’den müjdeli haber geldi. Pekin’de yapılan ulaştırma toplantısında Türk nakliyecilere 800 adetlik taşıma belgeleri teslim edildi. UND İcra Kurulu Başkanı Recai Şen, “Türkiye ve Çin birbirleri için büyük bir lojistik potansiyel taşıyor Çin ile batı ülkeleri arasında yapılacak taşımalara talibiz” dedi.

Dünya Gazetesi'nden Aysel Yücel'in haberine göre 8 Ağustos 2018 tarihinde Çin’in Pekin kentinde gerçekleştirilen Türkiye-Çin Karayolu Çalıştayına Türkiye adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Pekin Büyükelçiği Yetkilileri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve lojistik sektörünün temsilcileri katılım sağladı. Çin tarafı ise Çin Ulaştırma Bakanlığı, Çin Taşımacılar Derneği, demiryolu ve denizyolu taşımacılarından oluştu. 2017 yılında Türkiye ile Çin arasında imzalanan uluslararası karayolu anlaşması kapsamında ikili ve transit taşımalar için 20 bin adet, üçüncü ülke taşımaları için ise 10 bin adetlik geçiş belge kotasında anlaşmaya varılmıştı. Bugüne kadar Çin tarafından teslim alınamayan söz konusu belgelerden 800 adet İkili / Transit ve 500 adet Üçüncü Ülke geçiş belgesi Çin yetkililerince ülkemiz heyetine teslim edildi.

UND İcra Kurulu Başkanı Recai Şen, “Mevcut geçiş belge kotalarının kullanılabilmesi için iki ülke arasında imzalanan karayolu anlaşmasının Türkiye Büyük Millet Meclisinden onaylanarak geçmesi gerektiğini belirterek, "Şu ana kadar geçiş belgelerini alamıyorduk. Belgelerin alınması ile birlikte önemli bir kazanım elde ettik. Anlaşmanın Meclis’ten geçmesi ile birlikte de, Çin pazarı Türk taşımacılarına açılmış olacak. Türkiye ve Çin birbirleri için büyük bir lojistik potansiyel taşıyor. Biz uluslararası karayolu eşya taşımacılığı sektörü Çin ile batılı ülkeler arasında yapılacak taşımalara talibiz” dedi.

“SEKTÖR DE ÜLKE DE KAZANACAK”

Şen, “Dünyanın en büyük ihracatçısı Çin’in dolar bazında ihracatı geçen yıl yüzde 7.9 artarak 2 trilyon 260 milyar dolara, ithalatı da yüzde 15.9 yükselerek 1 trilyon 840 milyar dolara ulaştı. Çin’in ihracat taşımalarının yüzde 95’i denizyolu ile taşınıyor. Karayolunun payı ise yüzde 3 (68 milyar dolar) civarında. Önceki yıllarda karayolu anlaşmalarının olmadığı ve yüklerin çok daha uzun sürelerde denizyolu ile gönderildiği düşünüldüğünde, Karayolu opsiyonu ile Çin ile ülkemiz arasındaki ihracat ve ithalat taşımalarının çok daha kısa sürelerde yapılabilecek ve hem sektörümüz hem de ülke ekonomimiz kazanacak” dedi.

Dünya ekonomilerini giderek daraltan ticaret savaşlarına değinen Recai Şen, şöyle konuştu: “Ticaret savaşları kapsamında Türk nakliyecilerinin ve ticaret erbabına yeni rota belirlemek ve bu yeni rotalarda ticari faaliyetlerde bulunmak için kamunun desteğine ihtiyacımız var. Yeni pazarlara açılma konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Çin ile yapmış olduğu anlaşma sektör için büyük bir kazanç ve bunun için Ulaştırma makamlarımıza müteşekkiriz. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli ile kamu kurumlarımızın tamamının yeni pazarlara açılma konusunda hedef belirlemeleri ve bu yöndeki açıklamaları çok mühim ve önemli bir gelişme. Türkiye’den Çin’e ve yine Çin’den ülkemize ve başkaca ülkelere yapılan ticaretin Türk karayolu taşımacıları ve Türk ticaret erbabı tarafından gerçekleştirilmesi ve böylesine büyük bir pazardan maksimum düzeyde faydalanılması için Karayolu anlaşmasının ivedi şekilde Meclis’ten çıkarılması, yeni rotasını Çin olarak belirleyen kurumlarımıza destek olunması önem taşıyor.”

VİZESİZ DÖNEM BAŞLIYOR!

Çin ile Türkiye arasındaki vize prosedürlerinin basitleştirilmesi konularının görüşüldüğü Çalıştay’da taşımacılık sektörünün vize sorunları da gündem maddesi olurken, bu konu ile ilgili Recai Şen; “Yapılan bu toplantıda, Çin sınırındaki Khorgos bölgesinden 90 km içeriye kadar olan Urumçi bölgesinin serbest bölge olarak tanımlandığı ve bu bölgeye yapılan taşıma ve yük alma işlemlerinde Türk taşımacılarının vizeden muaf şekilde taşıma faaliyetinde bulunabileceği Çinli yetkililerce teyit edildi. Vizesiz taşıma imkânları ile birlikte, Çin’in Khorgos bölgesine getirilecek Çin ihracat yükleri Türk taşımacıları tarafından vizesiz şekilde teslim alınacak ve gideceği ülkeye kadar yine Türk taşımacıları tarafından taşınacak” dedi.

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