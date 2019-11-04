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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)
04.11.2019 - 17:03, Son Güncelleme:

Çin’den gelen ilk yük treni, Türkiye’de

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Çin’den gelen ilk yük treni, Türkiye’de

Bakü-Tiflis- Kars (BTK) tren hattını kullanarak Avrupa’ya gidecek olan Çin’e ait, CHINA Railway Express adlı kargo treni, Türkiye’ye ulaştı. Kars’tan geçiş yapan kargo treni için 6 Kasım’da Ankara’da karşılama töreni yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 30 Ekim 2017’de açılan BTK demiryolu hattını ilk kez Çin’e ait bir kargo treni kullandı. Marmaray’ı kullanarak Avrupa’ya geçecek ilk yük treni CHINA Railway Express, Kazakistan’ın ardından BTK hattında olan Azerbaycan ve Gürcistan’ın ardından 28 Ekim’de Kars’a ulaştı. Elektronik aksam taşıyan, 76 metreküp yükleme hacmine sahip 42 konteyner yüklü vagondan oluşan tren, bir gün Kars’ta mola verdikten sonra 29 Ekim günü Ankara’ya hareket etti. ’Tek Kuşak Tek Yol’ projesi kapsamında Çin’den gelen yaklaşık 850 metre uzunluğundaki ilk yük trenine 6 Kasım’da Ankara Garı’nda karşılama töreni düzenlenecek.

İLK YÜK TRENİNİN GÜZERGAHI

Çin’in Xi’an şehrinden hareket eden yük treni, Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan’ın ardından Kars üzerinden Türkiye’ye giriş yaptı. Demir İpek Yolu üzerinden Marmaray Tüp Geçidi’ni de kullanacak trenin Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan ve Slovakya’yı geçerek Prag’a ulaşacağı öğrenildi. Çin’den Avrupa’ya kesintisiz gidecek ilk yük treni, Marmaray’ı da kullanarak Avrupa’ya ulaşacak ilk yük treni olarak tarihe geçecek.

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